Exkluzívne zábery: Takto vyzerali neutíchajúce protesty na podporu Palestíny
V hlavnom meste Sardínie, v Cagliari prebiehali protesty na podporu Palestíny. Demonštranti sa zhromaždili v uliciach s palestínskymi vlajkami a transparentmi, ktorými žiadali ukončenie násilia a spravodlivosť pre civilistov v Gaze. Protesty mali prevažne pokojný priebeh, no sprevádzali ich silné emócie a výzvy na politické riešenie konfliktu. Organizátori zdôrazňovali solidaritu s obeťami a apelovali na medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Miestne úrady situáciu pozorne sledovali a zabezpečovali verejný poriadok.