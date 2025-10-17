Pravda Správy Svet Exkluzívne zábery: Takto vyzerali neutíchajúce protesty na podporu Palestíny

V hlavnom meste Sardínie, v Cagliari prebiehali protesty na podporu Palestíny. Demonštranti sa zhromaždili v uliciach s palestínskymi vlajkami a transparentmi, ktorými žiadali ukončenie násilia a spravodlivosť pre civilistov v Gaze. Protesty mali prevažne pokojný priebeh, no sprevádzali ich silné emócie a výzvy na politické riešenie konfliktu. Organizátori zdôrazňovali solidaritu s obeťami a apelovali na medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Miestne úrady situáciu pozorne sledovali a zabezpečovali verejný poriadok.

17.10.2025 05:00
Demonštrácia na podporu Palestíny na Sardínii
Zdroj: mReportérka: Henrieta
Viac na túto tému: #protesty #Sardínia #mREPORTÉR
