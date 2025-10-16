Pravda Správy Svet Putin rozhýbal Brusel – EÚ spúšťa megazbrojenie. Leyenová: Musíme brániť každý centimeter. Predstavila plán do roku 2030

Putin rozhýbal Brusel – EÚ spúšťa megazbrojenie. Leyenová: Musíme brániť každý centimeter. Predstavila plán do roku 2030

Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorého cieľom je posilniť schopnosť Európskej únie reagovať na možné vojenské hrozby. Plán počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín, informuje TASR.

16.10.2025 14:50
debata (1)
Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video
Poľské vojenské cvičenie Železný obranca. Zdroj: SZ RP

Predstavený zámer je prejavom rastúcej úlohy EÚ vo vojenských záležitostiach, reakciou na vojnu ruského prezidenta Vladimíra Putina proti Ukrajine a nejasným postojom amerického prezidenta Donalda Trumpa k európskej bezpečnosti.

Podľa EK je do roku 2030 potrebné odstrániť kľúčové nedostatky vo vojenských kapacitách, najmä v oblastiach ako protivzdušná a protiraketová obrana, vojenská mobilita, strategické prostriedky, delostrelecké systémy, umelá inteligencia a kybernetická obrana, raketová a muničná výroba, drony a obrana proti dronom, pozemný boj a námorné kapacity. Vo väčšej miere by sa malo využívať spoločné obstarávanie zbraní a vojenskú techniku nakupovať najmä od európskych firiem.

Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...
Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...
+7Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...

„Nedávne hrozby ukázali, že Európa je v ohrození. Musíme chrániť každého občana a každý štvorcový centimeter nášho územia. A Európa musí reagovať jednotne, solidárne a odhodlane. Dnešný plán obrany predstavuje jasný plán so spoločnými cieľmi a konkrétnymi míľnikmi na našej ceste do roku 2030,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

V prejave spomenula štyri nové iniciatívy – Eastern Flank Watch (Východná hliadka), European Drone Defence Initiative (Európska iniciatíva na obranu proti dronom), European Air Shield (Európsky vzdušný štít) a European Defence Space Shield (Európsky vesmírny obranný štít). Protidronová obrana by mala čiastočne začať fungovať už v roku 2026 a plne funkčná by mala byť na konci roka 2027.

Ukrajinský vojak s dronom Čítajte viac Európa stavia múr proti dronom: Rutte odhalil nový spoločný plán NATO a EÚ

Podľa EK iniciatívy posilnia schopnosť Európy odradiť útočníkov a brániť sa na pevnine, vo vzduchu, na mori, v kybernetickej oblasti a vo vesmíre. Zároveň priamo prispejú k cieľom v oblasti spôsobilostí Severoatlantickej aliancie.

Návrh počíta s monitorovaním progresu prostredníctvom každoročnej správy o obrannej pripravenosti, ktorá by mala sledovať plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach.

EK odhaduje, že na tieto plány by sa mohlo zmobilizovať až 800 miliárd eur z viacerých programov EÚ a budúcich rozpočtov.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #Európska komisia #Rusko #Ursula von der Leyenová #ruské drony nad Poľskom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"