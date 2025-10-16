Grécki poslanci schválili novelu zákona, ktorá povolí 13-hodinový pracovný čas

Grécke odbory zorganizovali tento mesiac dva generálne štrajky proti plánovanej reforme. Prvý sa konal na začiatku októbra a druhý tento týždeň v utorok. Obe demonštrácie prilákali do gréckych ulíc tisíce pracovníkov a narušili verejnú dopravu či služby.
Zmeny v pracovnom práve budú umožňovať väčšiu flexibilitu pracovných podmienok vrátane nadčasov, ktoré môžu predĺžiť pracovnú dobu až na 13 hodín. Podľa nových predpisov je maximálny pracovný čas vrátane nadčasov stanovený na 48 hodín týždenne, pričom maximálny počet nadčasových hodín je určený na 150 ročne.
Odborové zväzy tvrdia, že nové pravidlá umožňujú zamestnávateľom zneužívať svojich pracovníkov.
Podľa vlády návrh vytvorí efektívnejší a flexibilnejší trh práce a chráni pracovníkov pred prepustením, ak odmietnu pracovať nadčas. Trvá tiež na tom, že 13-hodinový pracovný čas je dobrovoľný, týka sa len súkromného sektora a možno ho uplatniť najviac 37 dní v roku.
V Grécku je podľa zákona v súčasnosti osemhodinový pracovný čas s možnosťou pracovať platené nadčasy. Podľa Štatistického úradu EÚ (Eurostat) Gréci pracujú priemerne 39,8 hodín týždenne v porovnaní s európskym priemerom 35,8 hodín.