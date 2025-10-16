Pravda Správy Svet Trumpova vláda chce demokratickým štátom odobrať financie na prevenciu terorizmu

Trumpova vláda chce demokratickým štátom odobrať financie na prevenciu terorizmu

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa usiluje o prevedenie peňazí na prevenciu terorizmu určených pre štáty vedené demokratmi tým vedeným republikánmi. Vláda tak reorganizuje program v hodnote jednej miliardy dolárov, ktorý bol vytvorený po útokoch z 11. septembra 2001. Dvanásť štátov vedených demokratmi podalo žalobu s cieľom škrty zablokovať. Trumpova administratíva sa ich podľa nich snaží trestať za to, že nespolupracujú s federálnymi imigračnými agentmi. Informuje o tom agentúra Reuters.

16.10.2025 15:25
debata (1)
Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Video

Americký Kongres po 11. septembri 2001 vytvoril program grantov na vnútornú bezpečnosť, aby pomohol jednotlivým štátom a mestám predchádzať terorizmu a ďalším násilným hrozbám. Trumpova vláda v lete zverejnila odhadované sumy, ktoré by jednotlivé štáty z programu mali obdržať. Neskôr však ich výška zmenila, vyplýva podľa Reuters z oznámení, ktoré štáty v septembri dostali od Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií (FEMA).

Najvyšší percentuálny nárast pridelených financií zaznamenali štáty Wisconsin, Severná Karolína a Ohio, ktoré Trump ovládol počas vlaňajších prezidentských volieb. Obzvlášť výrazný pokles oproti tomu, aké sumy tieto štáty pôvodne mali od vlády dostať, zaznamenal demokraticky orientovaný federálny okrsok Washington, a to o 70 percent, štát Illinois o 69 percent, New Jersey o 49 percent a Kalifornia o 31 percent.

Aj keď sú sumy z programu na vnútornú bezpečnosť iba zlomkom peňazí, ktoré štáty dostávajú z federálnej pokladnice, ide o najnovší príklad toho, ako Trumpova administratíva mení rutinné procesy distribúcie peňazí štátom, v ktorých prezident prehral v minuloročných voľbách, píše Reuters.

Federálny sudca v Rhode Islande dočasne zablokoval distribúciu týchto grantov Trumpovou administratívou, kým sa nevyrieši súdny spor vzniknutý na podnet 12 demokratických štátov.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti podľa Reuters poprelo, že sú zmeny v prideľovaní peňazí politicky motivované. Prezident sám však rozhodovanie o financovaní otvorene spojil s politikou. „Robíme škrty iba v programoch demokratov,“ povedal Trump minulý týždeň v narážke na obmedzenie fungovania federálnych úradov v dôsledku neschválenia financovania federálnej vlády Kongresom, z ktorého sa politické strany vinia navzájom.

Trump v tejto súvislosti v posledných týždňoch zmrazil miliardy dolárov určených na financovanie energetiky a infraštruktúry v demokratických štátoch vrátane New Yorku a Kalifornie. Dostál tak svojej vyhrážke, že sa na tieto štáty zameria, zatiaľ čo takzvaný shutdown trvá.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"