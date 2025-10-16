Trumpova vláda chce demokratickým štátom odobrať financie na prevenciu terorizmu

Americký Kongres po 11. septembri 2001 vytvoril program grantov na vnútornú bezpečnosť, aby pomohol jednotlivým štátom a mestám predchádzať terorizmu a ďalším násilným hrozbám. Trumpova vláda v lete zverejnila odhadované sumy, ktoré by jednotlivé štáty z programu mali obdržať. Neskôr však ich výška zmenila, vyplýva podľa Reuters z oznámení, ktoré štáty v septembri dostali od Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií (FEMA).
Najvyšší percentuálny nárast pridelených financií zaznamenali štáty Wisconsin, Severná Karolína a Ohio, ktoré Trump ovládol počas vlaňajších prezidentských volieb. Obzvlášť výrazný pokles oproti tomu, aké sumy tieto štáty pôvodne mali od vlády dostať, zaznamenal demokraticky orientovaný federálny okrsok Washington, a to o 70 percent, štát Illinois o 69 percent, New Jersey o 49 percent a Kalifornia o 31 percent.
Aj keď sú sumy z programu na vnútornú bezpečnosť iba zlomkom peňazí, ktoré štáty dostávajú z federálnej pokladnice, ide o najnovší príklad toho, ako Trumpova administratíva mení rutinné procesy distribúcie peňazí štátom, v ktorých prezident prehral v minuloročných voľbách, píše Reuters.
Federálny sudca v Rhode Islande dočasne zablokoval distribúciu týchto grantov Trumpovou administratívou, kým sa nevyrieši súdny spor vzniknutý na podnet 12 demokratických štátov.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti podľa Reuters poprelo, že sú zmeny v prideľovaní peňazí politicky motivované. Prezident sám však rozhodovanie o financovaní otvorene spojil s politikou. „Robíme škrty iba v programoch demokratov,“ povedal Trump minulý týždeň v narážke na obmedzenie fungovania federálnych úradov v dôsledku neschválenia financovania federálnej vlády Kongresom, z ktorého sa politické strany vinia navzájom.
Trump v tejto súvislosti v posledných týždňoch zmrazil miliardy dolárov určených na financovanie energetiky a infraštruktúry v demokratických štátoch vrátane New Yorku a Kalifornie. Dostál tak svojej vyhrážke, že sa na tieto štáty zameria, zatiaľ čo takzvaný shutdown trvá.