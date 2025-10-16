Ukrajina už vyrába veľkorážnu muníciu, získala licenciu a know-how od zbrojárov z Czechoslovak Group

Firma CSG ukrajinskému partnerovi, ktorým je zbrojovka Ukrajinska bronetechnika, poskytla licenciu a know-how, dodávať bude tiež časť komponentov. Spoluprácu uzavreli obe spoločnosti vlani na jeseň. Ukrajinský server Militarnyj vtedy uviedol, že výroba sa bude týkať okrem iného delostreleckých nábojov kalibru 155 milimetrov.
„Všetko je v gescii nášho partnera, ktorému skupina CSG previedla licenciu a poskytla know-how na výrobu, pretože už potrebnú technológiu mal a mohol pomerne rýchlo začať produkciu. CSG nerozhoduje o cenovej politike či výbere zákazníkov,“ uviedol pre e15 hovorca CSG Andrej Čírtek.
Dodal, že z projektu má skupina prospech prostredníctvom licenčných poplatkov a dodávok kritických komponentov, ako sú prachové náplne a zapaľovače granátov. Ukrajina podľa neho bude na svojom území vyrábať muníciu kalibru 105 mm, 120 mm a 155 mm podľa výrobnej dokumentácie českej CSG.
Skupina CSG vlani v októbri v tlačovej správe uviedla, že v roku 2025 by podľa plánov malo byť v rámci spolupráce CSG a firmy Ukrajinska bronetechnika vyrobených 100-tisíc kusov munície. V roku 2026 by potom podľa plánu mala ročná produkcia presiahnuť hranicu 300-tisíc kusov.