Po streľbe v Česku hlásia dve obete, jedna osoba je vážne zranená

Informoval o tom portál Novinky, s tým, že na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému.
„Krátko pred 14. hodinou sme prijali oznámenie o niekoľkých výstreloch. Na miesto vyrazili všetky dostupné zložky a hliadky,“ uviedla hovorkyňa polície Klára Jeníčková s tým, že dvaja ľudia podľahli zraneniam a jeden ďalší je ťažko zranený.
Podľa zistenia TV Nova je zadržaným starší muž. Okolnosti streľby zatiaľ polícia nekomentuje. Vyšetrovatelia teraz preverujú motív činu aj vzťahy medzi obeťami a strelcom.