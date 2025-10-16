Pravda Správy Svet Po streľbe v Česku hlásia dve obete, jedna osoba je vážne zranená

Po streľbe v Česku hlásia dve obete, jedna osoba je vážne zranená

Po streľbe neďaleko základnej školy v českom meste Smržovka v Jabloneckom okrese zomreli dvaja ľudia, jeden ďalší je ťažko zranený. Podozrivý bol zadržaný, nikomu nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.

16.10.2025 16:07
Informoval o tom portál Novinky, s tým, že na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému.

„Krátko pred 14. hodinou sme prijali oznámenie o niekoľkých výstreloch. Na miesto vyrazili všetky dostupné zložky a hliadky,“ uviedla hovorkyňa polície Klára Jeníčková s tým, že dvaja ľudia podľahli zraneniam a jeden ďalší je ťažko zranený.

Podľa zistenia TV Nova je zadržaným starší muž. Okolnosti streľby zatiaľ polícia nekomentuje. Vyšetrovatelia teraz preverujú motív činu aj vzťahy medzi obeťami a strelcom.

