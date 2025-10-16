Telefonát Trump - Putin sa začal, podľa amerického prezidenta bude dlhý

Ruského prezidenta, ktorý už vyše tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine, Trump v posledných dňoch opakovane kritizoval. „Mal som veľmi dobrý vzťah s Vladimirom Putinom, ale jednoducho nechce skončiť tú vojnu,“ poznamenal šéf Bieleho domu s tým, že nevie, prečo Putin vo vojne pokračuje, keď je pre neho zlá.
Telefonát oboch prezidentov o niekoľko hodín predchádza piatkovej schôdzke Trumpa a Zelenského, na ktorej by sa podľa očakávania malo diskutovať aj o poskytnutí amerických striel dlhého doletu Tomahawk Kyjevu. Ukrajina by nimi mohla útočiť na ciele v hĺbke ruského územia, od čoho si Zelenskyj sľubuje vyvinutie takého tlaku, ktorý by Rusko donútil vojnu ukončiť. Trump v nedeľu po telefonáte so Zelenským uviedol, že by dodávky tomahawkov mohol povoliť.
Šéf Bieleho domu sa dlhodobo snaží rusko-ukrajinský konflikt ukončiť, v lete sa stretol s Putinom na Aljaške, ale jeho úsilie zatiaľ v pokoji zbraní vo východnej Európe nevyústilo. Kyjev opakovane súhlasil s americkým návrhom na bezpodmienečné prímerie, Rusko zastaviť boje odmietlo.
Moskva medzitým Washington varovala pred poskytnutím tomahawkov Ukrajincom s tým, že by to spôsobilo výraznú eskaláciu konfliktu a napätia v rusko-amerických vzťahoch.