Telefonát Trump - Putin sa začal, podľa amerického prezidenta bude dlhý

Americký prezident Donald Trump práve telefonicky hovorí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Napísal to okolo 17:30 SELČ na sociálnej sieti Truth Social s tým, že konverzácia je dlhá a o jej obsahu bude informovať po skončení rozhovoru. Rokovanie, ktorého hlavnou témou je podľa všetkého vojna na Ukrajine, sa koná deň pred schôdzkou Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome.

16.10.2025 17:55 , aktualizované: 18:50
Putin v maskáčoch a ruskí mariňáci na cvičení Západ 2025
Video

Ruského prezidenta, ktorý už vyše tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine, Trump v posledných dňoch opakovane kritizoval. „Mal som veľmi dobrý vzťah s Vladimirom Putinom, ale jednoducho nechce skončiť tú vojnu,“ poznamenal šéf Bieleho domu s tým, že nevie, prečo Putin vo vojne pokračuje, keď je pre neho zlá.

Telefonát oboch prezidentov o niekoľko hodín predchádza piatkovej schôdzke Trumpa a Zelenského, na ktorej by sa podľa očakávania malo diskutovať aj o poskytnutí amerických striel dlhého doletu Tomahawk Kyjevu. Ukrajina by nimi mohla útočiť na ciele v hĺbke ruského územia, od čoho si Zelenskyj sľubuje vyvinutie takého tlaku, ktorý by Rusko donútil vojnu ukončiť. Trump v nedeľu po telefonáte so Zelenským uviedol, že by dodávky tomahawkov mohol povoliť.

Trump víta Zelenského v Bielom dome
Video

Šéf Bieleho domu sa dlhodobo snaží rusko-ukrajinský konflikt ukončiť, v lete sa stretol s Putinom na Aljaške, ale jeho úsilie zatiaľ v pokoji zbraní vo východnej Európe nevyústilo. Kyjev opakovane súhlasil s americkým návrhom na bezpodmienečné prímerie, Rusko zastaviť boje odmietlo.

Moskva medzitým Washington varovala pred poskytnutím tomahawkov Ukrajincom s tým, že by to spôsobilo výraznú eskaláciu konfliktu a napätia v rusko-amerických vzťahoch.

