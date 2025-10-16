Pravda Správy Svet Exprezident Zeman je po akútnej operácii, mal hnisavý absces

Exprezident Zeman je po akútnej operácii, mal hnisavý absces

Bývalý prezident Miloš Zeman v jednej z pražských nemocníc podstúpil akútnu operáciu, mal hnisavý absces na chrbte.

16.10.2025 21:36
debata (3)
Fico a Kaliňák gratulovali Zemanovi k osemdesiatke
Video

Webu Blesk.cz to potvrdila Zemanova manželka Ivana. Osemdesiatjedenročný Zeman je podľa nej po zákroku v poriadku.

Miloš Zeman Čítajte viac Závan „starých čias“: Zeman si na diskusii ulieval víno, zdriemol si a podporil komunistov

Počas svojho desaťročného prezidentského mandátu v rokoch 2013 až 2023 bol Zeman v nemocnici niekoľkokrát. Vo veľmi vážnom stave bol po voľbách pred štyrmi rokmi, keď v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici strávil 48 dní, spočiatku na klinike intenzívnej medicíny, pripomínajú České noviny.

Český prezident Miloš Zeman v Tatrách, rozlúčková cesta
Video

Lekári vtedy nutnosť starostlivosti zdôvodnili komplikáciami spojenými s prezidentovým chronickým ochorením, ktoré bližšie nespresnili. Z nemocnice sa vtedajší prezident vrátil do zámku v Lánoch na Kladensku, kde trávil väčšinu času do konca mandátu. Starali sa tam o neho nepretržite zdravotné sestry.

Serbia Czech Republic Čítajte viac Zeman: Rusko je agresor a má to v génoch, len idiot by sa vzdal členstva v EÚ

V polovici tohto marca sa Zeman v motolskej nemocnici podrobil neplánovanej operácii kvôli nedokrveniu nohy, ktoré spôsobila krvná zrazenina. Po 20 dňoch ho lekári prepustili do domácej starostlivosti.

Miloš Zeman v ta3 Čítajte viac Český exprezident Zeman v ta3 bez Fica. Premiérovi podľa neho prišlo zle ako dôsledok atentátu. Na Ficovej návšteve Moskvy nevidí nič zlé

Po odchode z najvyššej ústavnej funkcie bývalý prezident žije vo svojom dome v Lánoch, ktorý si nechal postaviť. Naďalej sa vyjadruje k súčasnej politickej situácii, s domácimi i zahraničnými politikmi a ďalšími osobnosťami sa stretáva vo svojej dejvickej kancelárii.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Miloš Zeman
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"