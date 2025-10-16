Pravda Správy Svet Zelenskyj: Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch

Zelenskyj: Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po pricestovaní do Washingtonu vyjadril nádej, že impulz vyplývajúci z dosiahnutia mierovej dohody na Blízkom východe pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine. Je presvedčený, že podobne ako proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas aj vo vzťahu k Rusku bude nevyhnutne fungovať postoj založený na sile.

16.10.2025 23:02
debata (13)
„Mažeme ich na nulu.“ Špeciálne jednotky SBU útočia nekompromisne a presne
Video

„Už teraz vidíme, že Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch,“ napísal Zelenskyj s odkazom na americké rakety na sieti X po tom, čo prezident USA Donald Trump avizoval stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti.

Trump Putin Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Budapešti, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine

Ukrajinský líder do Washingtonu pricestoval na schôdzku s Trumpom v Bielom dome, ktorá sa uskutoční v piatok. Okrem toho ho vo štvrtok čakajú stretnutia s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.

Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol
Video

„Očakávame, že impulz na potlačenie terorizmu a vojny, ktorý uspel na Blízkom východe, pomôže ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Putin určite nie je odvážnejší ako Hamas alebo akýkoľvek iný terorista. Jazyk sily a spravodlivosti bude nevyhnutne účinkovať aj proti Rusku,“ uviedol Zelenskyj.

ruská PVO, tomahawk Čítajte viac Ruská protivzdušná obrana už čelila Tomahawkom. Výsledok bol zdrvujúci

Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.

Tomahawk Čítajte viac Tomahawk - raketa, ktorá mení dynamiku. Mohla by zásadne zmeniť aj priebeh vojny na Ukrajine?

Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať Tomahawky, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin uviedol, že dodanie týchto rakiet Kyjevu by ohrozilo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.

Facebook X.com 13 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj #Tomahawk
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"