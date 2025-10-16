Zelenskyj: Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch

„Už teraz vidíme, že Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch,“ napísal Zelenskyj s odkazom na americké rakety na sieti X po tom, čo prezident USA Donald Trump avizoval stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti.Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Budapešti, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine
Ukrajinský líder do Washingtonu pricestoval na schôdzku s Trumpom v Bielom dome, ktorá sa uskutoční v piatok. Okrem toho ho vo štvrtok čakajú stretnutia s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.
„Očakávame, že impulz na potlačenie terorizmu a vojny, ktorý uspel na Blízkom východe, pomôže ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Putin určite nie je odvážnejší ako Hamas alebo akýkoľvek iný terorista. Jazyk sily a spravodlivosti bude nevyhnutne účinkovať aj proti Rusku," uviedol Zelenskyj.
Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať Tomahawky, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin uviedol, že dodanie týchto rakiet Kyjevu by ohrozilo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.