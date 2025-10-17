Prokuratúra v USA vzniesla prvú obžalobu z terorizmu súvisiacu s Antifou

Vo štvrtok to oznámil riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel, napísala v noci na piatok agentúra Reuters. Patel v tejto súvislosti spomenul nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým oficiálne označil Antifu za domácu teroristickú organizáciu.
Prokuratúra obžalovala Camerona Arnolda a Zacharyho Evettsa z poskytovania podpory teroristom v prípade júlovej streľby na policajta v detenčnom zariadení pre prisťahovalcov v Alvarade v Texase. Policajt vtedy utrpel zranenia. Obžaloba podaná na federálnom súde v Texase uvádza, že dvojica bola súčasťou bunky, ktorá útok vykonala.
Reuters poznamenal, že pôvodné súdne dokumenty Antifu nespomínajú a že žaloba na Arnolda a Eventtsa spomína všeobecnú podporu teroristov a nie právne odlišnú podporu teroristickej organizácie. Patel však v príspevku na sociálnej sieti výslovne uviedol Antifu.
„Prvýkrát v histórii: FBI zadržala anarchistických násilných radikálov spojených s Antifou a bola vznesená obžaloba z terorizmu za útok zo 4. júla na Prairieland ICE v Texase,“ napísal Patel. Prairieland v Alvarade je zariadenie amerického Úradu pre imigráciu a clá (ICE).
Polícia Arnolda a Eventtsa zadržala v júli spoločne s ôsmimi ďalšími ľuďmi, ktorých následne obvinila z pokusu o vraždu a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Žiadny z dvojice obžalovaných sa podľa súdnych dokumentov k vine či nevine nevyjadril, urobiť tak majú počas súdneho vypočutia 22. októbra.
Trump v minulosti opakovane činnosť Antify kritizoval a už počas svojho prvého prezidentského mandátu sľuboval, že hnutie zapíše do zoznamu teroristických organizácií.
Antifa je hnutie združujúce skupiny a jednotlivcov, ktorí sa hlásia k boju proti fašizmu. Niekdajší šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray ju v roku 2020 označil za ideológiu, nie organizáciu. Uviedol tiež, že Antifa chýba hierarchické štruktúry. Podobne sa za Trumpovho prvého mandátu vyjadrili aj niektorí komentátori, ktorí Antifu označili za rôznorodé hnutie bez jednotnej organizačnej štruktúry a vedenia. Taktiež poukazovali na to, že americké zákony administratíve nedovoľujú označiť za teroristickú žiadnu vnútroštátnu organizáciu.