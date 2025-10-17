ONLINE: Zelenskyj dúfa, že sa v USA dohodne o raketách. Plánované stretnutie Putina s Trumpom ho prekvapilo

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 332 dní
8:11 Rusko pri dronovom útoku v noci na piatok zasiahlo civilnú infraštruktúru v ukrajinskom Kryvom Rihu, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa momentálne nachádza vo Washingtone. O útoku informoval Zelenskyj na sieti X. Podľa neho v ukrajinskom vzdušnom priestore lietali desiatky útočných dronov a spozorované boli aj rakety, píše stanica BBC.
Starosta Kryvého Rihu a zároveň šéf mestskej správy Olexandr Vilkul oznámil, že ruské sily podnikli masívny útok bezpilotnými lietadlami na mesto v Dnepropetrovskej oblasti, odkiaľ hlásili viac než desať výbuchov. Ukrajinské letectvo taktiež informovalo o ruských dronoch nad mestom a vyzývalo obyvateľov, aby sa ukryli. Prípadné zranenia či škody bezprostredne po ruskom útoku neboli známe.
„Pre Rusko sa nič nezmenilo – naďalej terorizuje život na Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj, ktorého v piatok v Bielom dome prijme americký prezident Donald Trump.
V posledných týždňoch podľa Zelenského neprešla jediná noc bez ruských útokov na Ukrajinu. Väčšina z nich podľa neho cieli na energetickú a inú infraštruktúru. Je presvedčený, že Rusko bude nútené zastaviť vojnu, keď už ju nebude môcť ďalej viesť.
„Skutočná ochota Ruska k mieru sa neprejavuje v slovách – tých mal Putin vždy dosť – ale v zastavení útokov a zabíjania. A práve v tom má problém. Preto je pre Ukrajinu každý systém protivzdušnej obrany dôležitý na záchranu životov. Každé rozhodnutie, ktoré nás dokáže posilniť, nás približuje ku koncu vojny,“ dodal.
7:20 Americký prezident Donald Trump sa má v piatok v Bielom dome stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ten neskrýval, že mieni Trumpa požiadať o ďalšie rakety Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany a tiež o strely s plochou dráhou letu Tomahawk pre údery v hĺbke Ruska. Vo štvrtok ale Trumpovi zavolal ruský prezident Vladimir Putin, aby ho od dodávky Tomahawkov Ukrajine odradil.
Tomahawky by – vzhľadom na obavy Ruska z nasadenia zbraní tak dlhého doletu – mohli podľa Zelenského pomôcť prinútiť Moskvu k ukončeniu vojny proti Ukrajine, pokračujúcej už štvrtým rokom.Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať?
V predvečer washingtonskej schôdzky server Politico písal, že obaja prezidenti tiež posúdia plány na prechod ukrajinských síl k útočným operáciám, ktoré by mohli zmeniť situáciu na bojisku – a ktoré však závisia od dodávok zbraní.
Tie už dohovárala s americkými zbrojovkami ukrajinská delegácia vedená premiérkou Julijou Svyrydenkovou a šéfom prezidentskej kancelárie Andrijom Jermakom, ktorá do USA odcestovala pred Zelenským.
Po dvojhodinovom štvrtkovom telefonáte s Putinom americký prezident oznámil, že sa s ruským vodcom stretne v Budapešti, aby sa pokúsili ukončiť „neslávnu“ vojnu na Ukrajine. Trump hovoril o veľkom pokroku, podobne ako po augustovej schôdzke na Aljaške. Mier na Ukrajine to ale nezabezpečilo.
„Ukrajinského prezidenta a jeho tím prekvapilo Trumpovo vyhlásenie, že hovoril s Vladimirom Putinom a súhlasil so stretnutím s ním v Maďarsku,“ píše podľa ukrajinskej agentúry Unian americký portál Axios. Maďarsko považuje Kyjev za jednu z najmenej priateľských krajín voči Ukrajine.