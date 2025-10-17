Pravda Správy Svet Ďalší úder v Karibiku: USA opäť zaútočili na venezuelskú loď, po prvý raz preživší. Napätie eskaluje

Ďalší úder v Karibiku: USA opäť zaútočili na venezuelskú loď, po prvý raz preživší. Napätie eskaluje

Americká armáda podnikla v Karibiku ďalší úder proti plavidlu, ktoré spája s pašovaním drog z Venezuely. V noci na piatok o tom informovala agentúra Reuters s tým, že je to zrejme prvý prípad, keď po útoku zostali preživší. Pentagon štvrtkové podujatie zatiaľ nekomentoval, Reuters sa však odvoláva na svoje zdroje v americkej vláde.

17.10.2025 08:15
debata (1)
Zničujúci zásah. Armáda USA zaútočila na venezuelskú loď
Video
Americká armáda v piatok 3. októbra znovu zaútočila na venezuelské plavidlo, ktoré podľa nej v medzinárodných vodách prevážalo drogy. Na videu, ktoré Hegseth tiež zverejnil, je na zábere zhora vidieť menšiu motorovú loď plávajúcu po mori, ktorá po pár sekundách podľa všetkého v dôsledku zásahu exploduje. / Zdroj: Twitter / Pete Hegseth

USA už skôr vykonali útoky na podozrivé lode, pri ktorých zahynulo najmenej 27 ľudí. Niektorí právni experti a demokratickí zákonodarcovia takýto postup kritizujú a spochybňujú, či je v medziach vojnových zákonov. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa takéto kroky ale obhajuje a tvrdí, že USA vedú vojnu s narkoteroristickými skupinami z Venezuely, takže útoky sú legitímne.

Napätie medzi USA a Venezuelou v poslednom čase aj práve kvôli drogám rastie. Spojené štáty nechali pri venezuelských brehoch rozmiestniť svoje bojové lode, ktoré majú zasahovať proti pašovaniu drog, do ktorého je podľa Washingtonu zapletený aj venezuelský autoritársky prezident Nicolás Maduro. Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu. Venezuela tiež odmieta kritiku, že dostatočne nebojuje proti pašovaniu drog.

Trump, Maduro Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi

Trump v stredu oznámil, že povolil Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vo Venezuele robila tajné operácie. Či CIA teraz naozaj plánuje konkrétne operácie vo Venezuele, nie je jasné. Americkí predstavitelia však podľa denníka The New York Times v súkromí jasne uviedli, že konečným cieľom snáh USA je zosadenie Madura.

Venezuela vo štvrtok požiadala Bezpečnostnú radu OSN, aby rozhodla, či sú americké zásahy proti lodiam pri venezuelských brehoch zákonné. Chce tiež, aby Bezpečnostná rada vydala vyhlásenie na podporu venezuelskej suverenity. USA sú stálym členom tohto vrcholného orgánu OSN a majú v ňom právo veta, takže môžu akékoľvek uznesenie zablokovať.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Venezuela #Pentagon #Karibik #Donald Trump #americká politika
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"