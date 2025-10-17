Orbán povedal, o čom bude stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti

Orbán je Trumpovým dlhodobým spojencom a rovnako udržiava blízke vzťahy s Moskvou napriek vojne na Ukrajine, ktorú Rusko začalo. Európa by mala vytvoriť svoje vlastné diplomatické vzťahy s Ruskom, uviedol dnes podľa Reuters Orbán. Uzavretie mierovej dohody o vojne na Ukrajine by podľa jeho názoru viedlo k novej fáze ekonomického rozvoja v Maďarsku a Európe.
Plánované stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti oznámil americký prezident vo štvrtok na svojej sociálnej sieti Truth Social po tom, ako so svojím ruským náprotivkom niekoľko hodín telefonoval. Rozhovor sa uskutočnil z iniciatívy ruskej strany a Putin presviedčal Trumpa, že dodávka amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajine by uškodila mierovému procesu a rusko-americkým vzťahom.Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je vo Washingtone, kde sa v piatok s Trumpom stretne. Očakáva sa, že ho požiada práve o americké strely Tomahawk. Ukrajina by nimi mohla útočiť na ciele v hĺbke ruského územia, od čoho si Zelenskyj sľubuje vyvinutie takého tlaku, ktorý by Rusko donútil vojnu ukončiť.