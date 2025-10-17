Pravda Správy Svet Orbán povedal, o čom bude stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti

Orbán povedal, o čom bude stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti

Stretnutie medzi prezidentmi USA a Ruska Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom v Budapešti sa bude týkať mieru, uviedol v piatok 17. októbra podľa agentúry Reuters maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko podľa neho už začalo schôdzku plánovať. Orbán oznámil, že ešte dnes bude s Putinom telefonicky hovoriť.

17.10.2025 08:30
Putin a Trump o výsledkoch samitu na Aljaške
Video
Zdroj: ta3

Orbán je Trumpovým dlhodobým spojencom a rovnako udržiava blízke vzťahy s Moskvou napriek vojne na Ukrajine, ktorú Rusko začalo. Európa by mala vytvoriť svoje vlastné diplomatické vzťahy s Ruskom, uviedol dnes podľa Reuters Orbán. Uzavretie mierovej dohody o vojne na Ukrajine by podľa jeho názoru viedlo k novej fáze ekonomického rozvoja v Maďarsku a Európe.

Plánované stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti oznámil americký prezident vo štvrtok na svojej sociálnej sieti Truth Social po tom, ako so svojím ruským náprotivkom niekoľko hodín telefonoval. Rozhovor sa uskutočnil z iniciatívy ruskej strany a Putin presviedčal Trumpa, že dodávka amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajine by uškodila mierovému procesu a rusko-americkým vzťahom.

Tomahawk Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je vo Washingtone, kde sa v piatok s Trumpom stretne. Očakáva sa, že ho požiada práve o americké strely Tomahawk. Ukrajina by nimi mohla útočiť na ciele v hĺbke ruského územia, od čoho si Zelenskyj sľubuje vyvinutie takého tlaku, ktorý by Rusko donútil vojnu ukončiť.

