VIDEO: Ruský Blitzkrieg pri Pokrovsku: tanky hromadne vyrazili do útoku. Drony rozpútali peklo

Podľa správy Euromaidan Press „Rusko zaútočilo desiatkami obrnenými vozidlami a tankami smerom na Pokrovsk v obnovených mechanizovaných útokoch“.
Obnovenie posunu späť k mechanizovanej vojne, po mesiacoch pechotných útokov, je pokusom Kremľa rozšíriť 40-kilometrový klin vybudovaný severovýchodne od Pokrovska. Cieľom je dostať sa do dosahu obce Dobropillia, ktorá leží na hlavnej zásobovacej linke vedúcej do Pokrovska zo severu, píšu dlhodobo analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).Čítajte viac Pokrovsk sa zmenil na pevnosť. Rusko nasadzuje elitné jednotky a chystá rozhodujúci úder. Ukrajinci tam pripravujú 'kotol'
Katastrofálne straty ruských tankov
Pri dvoch hlavných útokoch za posledné obdobie zaznamenala Moskva obrovské straty. Euromaidan Press uvádza, že „Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny“.
Situácia je pre Kremeľ kritická, pretože ukrajinské drony, míny a delostrelectvo ničia tanky rýchlejšie, ako ich dokážu nahradiť moskovské továrne, píše Euromaidan Press. „Rusko čelí strategickej prekážke, keďže tieto útoky kompromitujú drahocenné obrnené zálohy. Zatiaľ čo Moskva strávila takmer rok hromadením tankov na túto ofenzívu, teraz ich stráca," vysvetľuje portál.Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať?
Portál dodáva, že Rusku v skladoch zostáva len 2500 tankov zo sovietskej éry. Opakované zlyhania útočných kolón tak potvrdzujú videozáznamy z frontu, ktoré napríklad ukázala 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda, kde sú vidieť masové údery do ruskej techniky – predovšetkým dronov.
ISW: Pokrovsk zostáva najhorúcejším smerom
Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) opakovane potvrdzujú, že pokrovský sektor je centrom všetkých ruských vojenských operácií. ISW uviedol, že toto ťažisko operácií v Doneckej oblasti je prioritou Kremľa v snahe dosiahnuť operačne významný úspech po páde Avdijivky. Útoky smerujúce na Dobropilliu a iné obce potvrdzujú dlhodobý zámer Moskvy „postupovať západným smerom k diaľnici T0504 (Kosťantynivka-Pokrovsk)“. Zintenzívnenie mechanizovaných útokov podľa ISW demonštruje odhodlanie ruského velenia získať kontrolu nad kľúčovými zásobovacími trasami napriek obrovským stratám.
ISW zdôrazňuje, že napriek tomu, že ukrajinské sily spôsobujú Rusku obrovské straty na tankoch, ruská armáda je v tomto sektore od leta 2024 schopná dosahovať relatívne rýchle taktické zisky. Tieto zisky sú výsledkom trvalého tlaku a ruskej ochoty obetovať techniku aj vojakov. Zatiaľ čo Moskva stráca veľké obrnené kolóny, aké vidno na videách, jej hlavným strategickým cieľom zostáva obkľúčenie Pokrovska. Úspech v tejto oblasti by zhoršil zraniteľnosť ukrajinských pozícií a potenciálne vynútil ďalšie ukrajinské stiahnutie.