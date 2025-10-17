Šikana a ponižovanie v ruskej armáde? Vojak na základni zastrelil kolegu, potom spáchal samovraždu

Streľby v ruských vojenských kasárňach nie sú ničím nezvyčajným, keďže armáda dlhodobo čelí škandálom v súvislosti so šikanovaním a ponižovaním, píše AFP. „Vojak smrteľne zranil ďalšieho vojaka a potom si zobral život,“ citovala agentúra TASS vyhlásenie moskovského vojenského okruhu. Ozrejmila tiež, že prebieha vyšetrovanie incidentu, no nespomenula žiadnu možnú príčinu.
Televízia REN-TV citovala anonymný zdroj, podľa ktorého došlo na základni aj k zraneniu ďalších troch osôb.
Ruské ozbrojené sily odmietajú obvinenia, že v armáde bežne dochádza k šikanovaniu.
Armáda Moskvy od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 naverbovala státisíce vojakov, zvýšila platy a ponúkla veľké bonusy za vstup. Rusko na jeseň 2022 zároveň povolalo do služby približne 300-tisíc záložníkov. Prezident Vladimir Putin minulý mesiac vyhlásil, že na Ukrajine bojuje viac ako 700-tisíc ruských vojakov.Čítajte viac Rusi už nechcú zomierať za Putina ani za ruble. Nábor sa dramaticky prepadol, väznice sú vyčerpané. Hrozí nová mobilizácia