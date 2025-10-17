Pravda Správy Svet Šikana a ponižovanie v ruskej armáde? Vojak na základni zastrelil kolegu, potom spáchal samovraždu

Šikana a ponižovanie v ruskej armáde? Vojak na základni zastrelil kolegu, potom spáchal samovraždu

Ruský vojak v piatok zastrelil svojho kolegu na vojenskej základni neďaleko Moskvy a následne spáchal samovraždu, uviedli štátne médiá s odvolaním sa na ruské ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

17.10.2025 12:25
debata (5)
Rusi si raketometom takmer zostrelili vlastnú stíhačku
Video
Ruskí vojaci raketometom Grad takmer zostrelili vlastné útočné lietadlo Suchoj Su-25, ktoré smerovalo k frontovej línii na Ukrajine.

Streľby v ruských vojenských kasárňach nie sú ničím nezvyčajným, keďže armáda dlhodobo čelí škandálom v súvislosti so šikanovaním a ponižovaním, píše AFP. „Vojak smrteľne zranil ďalšieho vojaka a potom si zobral život,“ citovala agentúra TASS vyhlásenie moskovského vojenského okruhu. Ozrejmila tiež, že prebieha vyšetrovanie incidentu, no nespomenula žiadnu možnú príčinu.

Televízia REN-TV citovala anonymný zdroj, podľa ktorého došlo na základni aj k zraneniu ďalších troch osôb.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Ruské ozbrojené sily odmietajú obvinenia, že v armáde bežne dochádza k šikanovaniu.

Armáda Moskvy od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 naverbovala státisíce vojakov, zvýšila platy a ponúkla veľké bonusy za vstup. Rusko na jeseň 2022 zároveň povolalo do služby približne 300-tisíc záložníkov. Prezident Vladimir Putin minulý mesiac vyhlásil, že na Ukrajine bojuje viac ako 700-tisíc ruských vojakov.

vojna na Ukrajine Čítajte viac Rusi už nechcú zomierať za Putina ani za ruble. Nábor sa dramaticky prepadol, väznice sú vyčerpané. Hrozí nová mobilizácia
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #ruská armáda #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"