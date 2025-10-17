"Zachovaj sa ako chlap". Babiš vyzval Fialu, aby na summite EÚ odmietol nové klimatické ciele. Český premiér reagoval

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli považuje Babiš, ktorý rokuje o vzniku budúcej vlády s SPD a Motoristami, za najdôležitejšie pre budúcnosť ČR. Nové ciele by mohli podľa neho znamenať definitívne škody pre budúcnosť občanov, firiem i živnostníkov v Česku.
Na klimatické ciele podľa Babiša tlačí dánske predsedníctvo EÚ. „Otázka je, prečo teraz, 15 rokov dopredu,“ povedal. Emisie sa podľa neho znižovať musia, ale v závislosti od podoby jednotlivých ekonomík. „Chcel by som vyzvať premiéra Fialu, aby to odmietol, aby sa zachoval ako chlap a človek, ktorému záleží na budúcnosti našej krajiny,“ uviedol Babiš.
Predseda ANO kritizoval Fialu, že v minulosti v únii nebojoval za záujmy českých občanov a vždy sa podvolil Európskej komisii. „Predsedníctvo ČR bola úplná katastrofa, keď sme akceptovali všetky nezmysly zeleného šialenstva,“ konštatoval. Spomenul, že po nedávnych parlamentných voľbách vyráža Fiala do Bruselu už ako premiér, ktorý nemá mandát od občanov.Čítajte viac Nič lepšie ako klimatická kríza sa nám nemohlo prihodiť
Premiér Petr Fiala (ODS) označil za smiešne výzvy šéfa hnutia ANO Andreja Babiša, aby Fiala na budúci týždeň na summite lídrov krajín Európskej únie odmietol klimatické ciele do roku 2040. Fiala na sieti X uviedol, že vláda klimatické ciele pre rok 2040 dlhodobo odmieta, okrem iného aj vďaka tomu zatiaľ neboli schválené. Babiš dnes uviedol, že v prípade schválenia plánu hrozí definitívne škody pre budúcnosť občanov, firiem aj živnostníkov v Česku.
Fiala pred mesiacom povedal, že Česko nepodporí žiadny ďalší cieľ, ktorý by ohrozil konkurencieschopnosť a dostupné a spoľahlivé dodávky energií. V stredu informoval, že pred bruselským rokovaním hovoril s predsedom Európskej rady Antóniem Costom. „S ostatnými lídrami budeme hľadať cesty, ako posilniť konkurencieschopnosť Európy, vrátane revízie Green Dealu tak, aby ambiciózne klimatické ciele nepoškodzovali našich občanov a firmy. Je to v záujme českých občanov i celej únie,“ povedal.
Členovia Európskej rady by mali diskutovať o podpornom rámci pre klimatické ciele EÚ. Minister dopravy Martin Kupka (ODS) pri štvrtkovej schôdzi Senátu uviedol, že Česko a ďalšie členské štáty zabránili minulý mesiac pokusu dánskeho predsedníctva prijať na rokovaní ministrov pre životné prostredie nový klimatický cieľ pre rok 2040. „Vláda ČR navrhnutý redukčný cieľ EÚ pre rok 2040 vo výške 90 percent odmieta. Považujeme ho za nerealistický a vyčítame komisii, že riadne neposúdila dopady na jednotlivé členské štáty a sektory hospodárstva,“ uviedol Kupka.