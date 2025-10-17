Pravda Správy Svet Babiš po stretnutí s ekológmi: Požiadavky na odobratie ministerstva Motoristom sú nezmyselné

Požiadavky na odobratie rezortu životného prostredia Motoristom sú nezmyselné, vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Predstavitelia ekologických organizácií sa v piatok stretli s Babišom, aby vyjadrili svoje výhrady voči tomu, že by ministerstvo životného prostredia mal viesť zástupca Motoristov. Považujú to za zásadnú chybu, ktorá ohrozuje ochranu českej prírody.

17.10.2025 13:23
Babiš musí riešiť Turkov škandál. Motoristom navrhol, aby do vlády poslali expertov
Z čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka asi nebude šéf českej diplomacie. Jeho šance potápa škandál, že vraj na na sociálnej sieti Facebook šíril rasistické, sexistické a homofóbne výroky. Vysvetlenie od neho chce aj líder ANO Andrej Babiš, ktorý s Motoristami a SPD skladá po voľbách vládu. Zdroj: FB A. Babiša

Ministerstvo životného prostredia pripadlo Motoristom na základe nedávno oznámenej dohody medzi ANO, SPD a Motoristami. Babiš dnes označil požiadavku na odobratie rezortu Motoristom za nezmyselnú. „Máme jasné rozdelenie rezortov,“ povedal. Uviedol tiež, že počas hodinového a pol stretnutia zástupcovia ANO vnímali pripomienky ekologických organizácií a informovali ich, že budú budúci týždeň rokovať s lídrami SPD a Motoristov o programe.

Asociácia Zelený kruh, ktorá združuje ekologické organizácie, po stretnutí s Babišom vo svojej tlačovej správe uviedla, že rokovanie prinieslo znepokojujúce signály o budúcom smerovaní českej environmentálnej politiky.

Zahraničie pre Motoristov, Obrana pre Okamuru: Babiš predstavil rozdelenie rezortov v novej vláde
„Nechápem, čo na tom bolo znepokojujúce. Vysvetlili sme im, že rezort majú Motoristi, a že o tom budeme rokovať. My samozrejme chceme presadzovať náš program, Motoristi asi budú presadzovať svoj. Budeme o tom diskutovať a niečo z toho vzíde,“ reagoval Babiš.

Možným kandidátom na ministra za Motoristov je ich predseda Petr Macinka, ktorý v minulosti vyhlásil, že „potečie zelená krv“. Program strany kladie dôraz na lacnejšie palivá a energie, pričom fosílne zdroje považujú za nenahraditeľné. Nechcú podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a tvrdia, že súčasný stav rezortu je prekážkou rozvoja českého priemyslu. Zároveň chcú odmietnuť prijatie rozšíreného systému emisných povoleniek EU ETS 2, ktorý by zahŕňal cestnú dopravu a vykurovanie.

Ekologické organizácie sa dnes s Babišom dohodli na ďalšom stretnutí po rokovaní ANO s Motoristami. „Uvidíme, ako prebehne naše rokovanie hlavne s Motoristami o programe, a keď bude nejaká pozícia, tak potom budeme s nimi rokovať,“ odpovedal Babiš na otázku, kedy sa uskutoční ďalšie stretnutie s ekológmi.

Babiš dnes tiež oznámil, že ak sa stane premiérom, jeho poradcom pre životné prostredie bude bývalý minister za ANO a súčasný hejtman Ústeckého kraja Richard Brabec.

