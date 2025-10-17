Ruská protivzdušná obrana predviedla 'presnosť' – nad Krymom poslala k zemi vlastnú stíhačku

Podľa Pletenčuka „tak odrážali útoky Ukrajincov, že v dôsledku toho dokázali zostreliť vlastné lietadlo nad Krymom“.
Námorné sily neskôr spresnili detaily incidentu týkajúce sa ruského stíhacieho lietadla. „Spravodajské prostriedky ukrajinského námorníctva zachytili rádiový odposluch o vzniku požiaru na dvoch motoroch a katapultácii posádky lietadla Su-30SM patriaceho ruským okupantom, ktoré plnilo úlohy v severozápadnej časti dočasne okupovanej Autonómnej republiky Krym. Lietadlo pravdepodobne spadlo z neznámych príčin,“ uvádza sa vo vyhlásení námorníctva.
Námorné sily dodávajú, že „nepriateľ pravdepodobne počas odrážania útoku bezpilotných lietadiel pomocou prostriedkov protivzdušnej obrany zostrelil vlastný viacúčelový stíhač.“
Monitorovacie kanály predtým uviedli, že Rusi pravdepodobne zostrelili svoj vlastný Su-30SM.
Hovorca Pletenčuk uviedol, že na Kryme stále horí, a to nielen na jednej palivovej základni vďaka zásahu ukrajinských dronov. Podľa jeho slov „paliva u nepriateľa ešte ubudne, lebo sa vznietila druhá ropná základňa.
Na otázku novinárky, či sú k dispozícii detaily o zostrelenom lietadle, Pletenčuk žartom odpovedal: „Detaily teraz zbierajú na území Krymu.“
Ako pripomína agentúra UNIAN, v noci na 17. októbra otriasla anektovaným Krymom séria silných výbuchov. Ukrajinské drony zasiahli objekty ruských okupantov. Podľa kanála „Krymský vietor“ bolo v noci napadnuté dronmi sídlo Gvardejskoje. V dôsledku zásahov horí ropná základňa.
V októbri ukrajinské drony tiež už po druhýkrát zasiahli ropnú základňu vo Feodosii. Vtedy hovorca námorníctva Dmytro Pletenčuk poznamenal, že civilisti na Kryme už majú problémy s tankovaním áut – absolvujú „kvíz nájdi čerpaciu stanicu,“ dodala agentúra.