Pravda Správy Svet Poľský súd zamietol vydanie Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream do Nemecka

Poľský súd zamietol vydanie Ukrajinca podozrivého z podielu na poškodení baltského plynovodu Nord Stream v roku 2022 do Nemecka.

17.10.2025 13:53
Podľa poľskej tlačovej agentúry PAP tiež zrušil jeho väzbu. Polícia zatkla muža, ktorého úrady identifikovali ako Volodymyra Z., na konci septembra blízko Varšavy na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom.

Správu aktualizujeme…

