Kancelár Merz čelí búrke po výroku o migrantoch a deportáciách. Niektorí ho bránia

Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí kritike kvôli výroku, ktorý tento týždeň vyslovil, keď hovoril o migrácii. Povedal, že sa v náprave chýb predchádzajúcich vlád darí dosahovať určitý pokrok, v ráze nemeckých miest je však ešte problém citeľný, a preto vláda pracuje na zrýchlení deportácií migrantov. Podľa kancelárových odporcov bol jeho výrok xenofóbny až rasistický. Niektorí sa však predsedu vlády zastali.

17.10.2025 15:55
Merz hovoril tento týždeň na tlačovej konferencii počas návštevy braniborskej metropoly Postupim. Na otázku jedného z novinárov, ktorý sa pýtal na rastúcu podporu pravicovo-extrémistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), Merz odpovedal, že jeho kabinetu sa darí riešiť niektoré problémy, ktoré predchádzajúce vlády v oblasti migrácie zanedbali. „Ale samozrejme máme ešte stále tento problém v ráze miest, a preto minister vnútra práve pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportácie vo veľkom rozsahu,“ dodal kancelár.

Kritika sa zniesla predovšetkým na použitie slova Stadtbild, ktoré možno preložiť ako ráz či obraz mesta. Podľa Merzových odporcov tým kancelár naznačil, že z ulíc nemeckých miest musia zmiznúť ľudia, ktorí vyzerajú inak než priemerný Nemec. Koncom augusta rovnaké slovo podobne použil aj bavorský premiér Markus Söder, ktorý je predsedom konzervatívnej Kresťansko-sociálnej únie (CSU). V rozhovore s časopisom Münchner Merkur podporil deportácie do Sýrie a Afganistanu a požadoval, aby sa obraz nemeckých miest opäť zmenil.

Ostre Merzov výrok kritizuje ľavicová opozícia. Predsedníčka frakcie strany Zelených Katharina Drögeová v parlamentnej debate kancelárove slová označila za zraňujúce a diskriminačné. Poslanec strany Ľavica Sören Pellmann vyzval kancelára na ospravedlnenie.

Horúca hranica. Migranti sa snažia prejsť do Poľska z Bieloruska
Medzi kritikmi Merzovho výroku sa však objavil aj berlínsky primátor Kai Wegner, ktorý je rovnako ako kancelár členom konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). „Berlín je pestré, medzinárodné a kozmopolitné mesto. To sa bude vždy odrážať aj v obraze mesta,“ povedal pre denník Tagesspiegel. Priznal, že nemecká metropola má problém s „násilím, odpadkami a kriminalitou“. „To však nemožno spájať s národnosťou,“ dodal.

Na kancelárovu obranu sa postavil napríklad saský premiér Michael Kretschmer alebo generálna tajomníčka liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) Nicole Büttnerová. „Naozaj nie som fanúšičkou dlhového kancelára Merza, ale keď nahlas povie to, čo mnoho ľudí v našej krajine denne pociťuje… bola by politická chyba to neuznať,“ napísala politička na sieti X. „Musíme tieto obavy brať vážne,“ dodala. Merza bránil aj hovorca vlády Stefan Kornelius. Podľa neho novinári vo výroku hľadajú niečo, čo v ňom nie je.

