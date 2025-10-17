Výroky Pellegriniho o Severnom Macedónsku rozčúlil Bulharsko

Kancelária prezidenta SR v reakcii na predvolanie veľvyslanca SR v Bulharsku reagovala vysvetlením, že Pellegrini sa počas oficiálnej návštevy Severného Macedónska nevyjadroval na adresu žiadnej členskej krajiny Európskej únie. Vo svojom vystúpení potvrdil dlhodobý a konzistentný postoj Slovenska, a to podporu európskej perspektívy krajín západného Balkánu a ich úsilia o členstvo v Únii.
„Platí, že otázky bilaterálnych vzťahov majú byť riešené priamym dialógom medzi dotknutými partnermi, v duchu dobrých susedských vzťahov, rešpektu k suverenite a plnenia platných záväzkov,“ uviedla prezidentská kancelária.
Prezident zároveň podľa nej poukázal na riziká pre dôveryhodnosť a bezpečnosť EÚ, ak sa proces rozširovania opakovane odďaľuje alebo podmieňuje novými požiadavkami. „Slovenská republika je presvedčená, že prístupový proces musí byť pre všetky kandidátske krajiny založený na rovnakých pravidlách a kritériách, najmä na plnení kodaňských kritérií,“ dodala kancelária.Čítajte viac Von der Leyenová vyzvala Severné Macedónsko na ústavné zmeny
V súvislosti so vstupom Skopje do EÚ síce slovenský prezident nespomenul žiadnu konkrétnu krajinu, Sofia si napriek tomu predvolala slovenského veľvyslanca a Pellegriniho výrok označila za neprijateľný.
Generálny riaditeľ pre európske záležitosti bulharského ministerstva Jordan Parvanov vyjadril na stretnutí s veľvyslancom SR Vasilom Grivnom „hlboké prekvapenie“ Bulharska nad postojmi prezidenta Pellegriniho. Podľa neho „v podstate spochybňujú platnosť európskeho konsenzu z júla 2022, prijatého všetkými členskými štátmi EÚ vrátane Slovenska“. Zmienil sa o kompromisnej dohode členských krajín EÚ, ktorá umožnila začať prístupové rozhovory so Skopje za určitých podmienok zahŕňajúcich zmeny v ústave a zaradenie bulharskej menšiny do nej, priblížila BTA.
„Sme hlboko sklamaní, že partnerská krajina sa rozhodla povzbudiť kontraproduktívnu rétoriku vlády Severomacedónskej republiky, ktorá neustále hľadá vinníka pre nedostatočný pokrok vo svojom procese európskej integrácie. Takýto postoj neslúži ani strategickej vízii EÚ pre tento región, ani záujmom občanov tejto kandidátskej krajiny,“ povedal Parvanov. Bulharské ministerstvo zahraničných vecí podľa vyhlásenia pripomenulo partnerom v Bratislave, že pokrok smerom k EÚ závisí výlučne od zásluh každej krajiny pri plnení stanovených kritérií a dodržiavaní záväzkov, napísala BTA.Čítajte viac Prezident varuje Brusel: EÚ hazarduje s dôverou ľudí. Pellegrini v Skopje skritizoval nové podmienky pre členstvo Macedónska
Pellegrini v utorok (14. 10.) na návšteve Severného Macedónska uviedol, že EÚ hazarduje s dôverou ľudí v tejto krajine, ak podmieňuje jej prijatie novými požiadavkami. Po rokovaní so severomacedónskou prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou v Skopje povedal, že integrácia do EÚ nesmie byť zneužívaná na vybavovanie si „medzinárodných účtov alebo politických sporov“, ale založená iba na plnení ustanovených kritérií.
„Európska únia sa zahráva s dôverou ľudí tohto regiónu a pokiaľ nepreukáže svoju životaschopnosť, že rozširovací proces je stále nažive a že je živý, tak urobí obrovskú chybu,“ vyhlásil prezident SR. Krajiny ako Severné Macedónsko majú podľa neho potenciál v nasledujúcich rokoch „intenzívne negociovať jednu kapitolu za druhou“ a prijať príslušné reformy.
Argumentoval, že bezpečnosť Únie spočíva aj v jej rozširovaní. Zdôraznil, že Slovensko stojí pevne na strane Severného Macedónska a v integračnom procese ho plánuje podporiť „všetkými možnými spôsobmi“.