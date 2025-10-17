NAŽIVO: Trump hostí Zelenského: Rokovať majú o zbraniach i skvapalnenom plyne. Umožní Kyjev americkým spoločnostiam zásobovanie Slovenska a Maďarska?

Sledujte rokovanie v Bielom dome naživo:
Podľa médií sa očakáva, že Zelenskyj požiada Trumpa nielen o ďalšie rakety pre systémy Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany, ale tiež o strely s plochou dráhou letu Tomahawk pre údery v hĺbke Ruska.Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Budapešti, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine
Osobné stretnutie medzi Trumpom a Zelenským sa koná 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Jurija Ušakova varoval, že dodanie tomahawkov Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
Denník Financial Times napísal, že ukrajinská delegácia bola pred stretnutím Trumpa a Zelenského „veľmi nervózna“. Podľa správy boli Ukrajinci pred Trumpovým telefonátom s Vladimirom Putinom viac presvedčení o tom, že USA tomahawky Kyjevu poskytnú.
Trump na stretnutí s novinármi krátko po telefonáte s Putinom uviedol, že USA tieto strely potrebujú a nemôžu ich vyčerpať, hoci predtým tvrdil, že sa Ukrajincov iba potrebuje opýtať, na čo ich chcú použiť. Pre Zelenského by to pred rokovaním mohlo byť veľmi nepriaznivým znamením.
Trump a Zelenskyj by tiež podľa diplomatických zdrojov mali rokovať o energetickej kríze, do ktorej Ukrajinu uvrhli ruské útoky na tamojšiu energetickú infraštruktúru. Predpokladá sa, že Zelenskyj požiada Trumpa o dodanie skvapalneného zemného plynu. Jeden zo zákulisných zdrojov uviedol, že by na oplátku za to mohol americkým spoločnostiam poskytnúť prístup k ukrajinským ropovodom a umožniť im zásobovanie Slovenska a Maďarska.