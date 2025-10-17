Pravda Správy Svet Poslanca AfD odsúdili na pokutu za fotomontáž s hajlujúcou Merkelovou

Krajinský súd v Mníchove v piatok uložil europoslancovi za Alternatívu pre Nemecko (AfD) Petrovi Bystroňovi pokutu 11.250 eur za šírenie fotomontáže, ktorá pôsobí dojmom, že bývalá nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová hajluje. Bystroňa uznal súd za vinného z používania symbolov protiústavných a teroristických organizácií.

Na piatkovom pojednávaní sa Bystroň nezúčastnil. Svoje obvinenie od začiatku odmietal a konanie súdu označoval za politické zneužitie justície.

Verdikt, ktorý súd vyniesol, je možné napadnúť do jedného týždňa. Za tento čin podľa nemeckého trestného zákona hrozí až trojročné väzenie.

Danú fotomontáž Bystroň zverejnil v roku 2022 po odvolaní bývalého ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Meľnyka, a to s popisom: „Zbohom, Meľnyk! Nemeckí politici mávajú na rozlúčku!“

Petr Bystroň sa narodil roku 1972 v Olomouci a vyrastal v Českom Těšíne. Roku 1988 s matkou a otčimom emigrovali cez Juhosláviu do Nemecka, kde dostali politický azyl. V Mníchove študoval ekonómiu a medzinárodné vzťahy a po štúdiu založil reklamnú agentúru.

V roku 2017 úspešne kandidoval za AfD vo voľbách do nemeckého Spolkového snemu. Od toho istého roku bol sledovaný Bavorským úradom pre ochranu ústavy pre podozrenia zo snáh o protiústavnú činnosť.

Bystroň čelí aj obvineniam z prania špinavých peňazí a úplatkárstva, keď podľa obvinení prijímal peniaze od proruského spravodajského webu Voice of Europe, aby v Bundestagu konal v prospech Ruska.

Bystroň pritom nie je jediným poslancom AfD, ktorý bol súdený za použitie zakázaných nacistických symbolov. Aj predseda AfD v spolkovej krajine Durínsko Björn Höcke bol už dvakrát odsúdený za vedomé citovanie zakázaného sloganu „Všetko pre Nemecko“ v politických prejavoch. Ide o slogan používaný údernými oddielmi SA (Sturmabteilung) patriacimi pod Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu (NSDAP), ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri nástupe Adolfa Hitlera k moci.

