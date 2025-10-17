Poslanca AfD odsúdili na pokutu za fotomontáž s hajlujúcou Merkelovou

Na piatkovom pojednávaní sa Bystroň nezúčastnil. Svoje obvinenie od začiatku odmietal a konanie súdu označoval za politické zneužitie justície.Čítajte viac Europarlament zbavil europoslanca Bystroňa z AfD imunity v prípade prania špinavých peňazí a korupcie
Verdikt, ktorý súd vyniesol, je možné napadnúť do jedného týždňa. Za tento čin podľa nemeckého trestného zákona hrozí až trojročné väzenie.
Danú fotomontáž Bystroň zverejnil v roku 2022 po odvolaní bývalého ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Meľnyka, a to s popisom: „Zbohom, Meľnyk! Nemeckí politici mávajú na rozlúčku!“Čítajte viac Bratia v zbrani: Nemci za Merkelovej trénovali Putinových vojakov, ako viesť vojnu. Potom prišla anexia Krymu
Petr Bystroň sa narodil roku 1972 v Olomouci a vyrastal v Českom Těšíne. Roku 1988 s matkou a otčimom emigrovali cez Juhosláviu do Nemecka, kde dostali politický azyl. V Mníchove študoval ekonómiu a medzinárodné vzťahy a po štúdiu založil reklamnú agentúru.Čítajte viac Nechceli vraj hovoriť s Putinom. Pobaltské štáty a Poľsko majú podľa Merkelovej podiel viny na vojne na Ukrajine
V roku 2017 úspešne kandidoval za AfD vo voľbách do nemeckého Spolkového snemu. Od toho istého roku bol sledovaný Bavorským úradom pre ochranu ústavy pre podozrenia zo snáh o protiústavnú činnosť.
Bystroň čelí aj obvineniam z prania špinavých peňazí a úplatkárstva, keď podľa obvinení prijímal peniaze od proruského spravodajského webu Voice of Europe, aby v Bundestagu konal v prospech Ruska.Čítajte viac Najškodlivejšia nemecká politička storočia, vracajú Merkelovej úder európski politici
Bystroň pritom nie je jediným poslancom AfD, ktorý bol súdený za použitie zakázaných nacistických symbolov. Aj predseda AfD v spolkovej krajine Durínsko Björn Höcke bol už dvakrát odsúdený za vedomé citovanie zakázaného sloganu „Všetko pre Nemecko“ v politických prejavoch. Ide o slogan používaný údernými oddielmi SA (Sturmabteilung) patriacimi pod Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu (NSDAP), ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri nástupe Adolfa Hitlera k moci.