Tunel medzi Čukotkou a Aljaškou pomenovaný po Trumpovi a Putinovi

Tunel medzi Aljaškou a Čukotkou by podľa neho stál osem miliárd dolárov, peniaze by vynaložila Moskva a medzinárodní partneri. Dmitrijev stojí na čele ruského fondu priamych investícií (RDIF) a pri rokovaniach s tímom Donalda Trumpa vystupoval ako Putinov vyjednávač.
Vyhĺbiť tunel v dĺžke 112 kilometrov by sa malo stihnúť za necelých osem rokov a návrh by mala pomôcť realizovať spoločnosť miliardára Elona Muska, navrhuje Dmitrijev. Ten s nápadom prišiel po štvrtkovom telefonáte Putina a Trumpa. V ňom sa prezidenti dohodli, že sa stretnú v Budapešti, aby sa pokúsili ukončiť vojnu na Ukrajine.Čítajte viac Mali by sa zastaviť tam, kde sú, povedal Trump po schôdzke so Zelenským. O tomahawkoch obaja mlčia, podľa Axiosu ich USA nedajú
"Sen o spojení medzi USA a Ruskom cez Beringov prieliv odráža trvalú víziu: od návrhu železnice Sibír-Aljaška z roku 1904 až po ruský plán z roku 2007. RDIF preštudoval existujúce návrhy, vrátane železnice USA-Kanada-Rusko-Čína, a podporí ten najschodnejší,“ napísal Dmitrijev na sieti X.
Beringov prieliv, ktorý je v najužšom mieste široký 82 kilometrov, oddeľuje rozsiahly a riedko osídlený ruský polostrov Čukotka od Aljašky. Myšlienky na ich prepojenie existujú už najmenej 150 rokov. Malé ostrovy, jeden ruský a jeden patriaci Spojeným štátom, ležia uprostred prielivu. Vzdialené sú od seba asi štyri kilometre.
Dmitrijev, ktorý nadviazal vzťah so zvláštnym vyslancom Stevom Witkoffom, navrhol, aby tunel postavila americká stavebná spoločnosť The Boring Company. Tá sa špecializuje na stavbu tunelov a jej vlastníkom je miliardár a niekdajší Trumpov spojenec Elon Musk.
„Predstavte si, že spojíte USA a Rusko, Ameriky a Afro-Euráziu Putinovým a Trumpovým tunelom, 70 míľ dlhým spojením symbolizujúcim jednotu,“ navrhol Dmitrijev a dodal, že „tradičné náklady“ by presiahli 65 miliárd dolárov, ale technológie Muskovej spoločnosti by ich mohli znížiť na menej ako osem miliárd. „Poďme spoločne budovať budúcnosť,“ nabádal Putinov vyjednávač Muska.
Ani Musk, ani Trump na tento návrh zatiaľ verejne nereagovali, uviedol Reuters. Poznamenal tiež, že okrem nákladov na výstavbu samotného tunela treba zohľadniť aj obrovské sumy, ktoré by stálo vybudovanie a modernizácia infraštruktúry na oboch stranách prielivu. Existujúce cesty a železnice na Čukotke sú v najlepšom prípade riedke, dodal Reuters.
Dmitrijev pripomenul návrh z čias studenej vojny postaviť na rovnakom mieste „most svetového mieru“, pomenovaný po americkom prezidentovi Johnovi F. Kennedym a sovietskom vodcovi Nikitovi Chruščovovi. „Nastal čas urobiť viac a prvýkrát v histórii ľudstva prepojiť kontinenty. Nastal čas prepojiť Rusko a USA,“ vyhlásil.