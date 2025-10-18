Pravda Správy Svet Počet katolíkov vo svete rastie, kňazov ale ubúda, tvrdí Vatikán

Počet katolíkov vo svete sa zväčšuje, o ich duchovné potreby sa ale stará čoraz menej kňazov. Ukazujú to štatistické údaje, ktoré v piatok zverejnila vatikánska agentúra Fides. Podľa nej je vo svete približne 1,4 miliardy pokrstených katolíkov a 407 000 kňazov.

Pápež Lev XIV. sa zdraví s veriacimi vo svojej letnej rezidencii Castel Gandolfo neďaleko Ríma 15. augusta 2025
Zverejnené údaje sa týkajú roku 2023, ktorý však nepriniesol zvrat dlhodobých trendov. Počet pokrstených katolíkov sa medziročne zvýšil o 16 miliónov ľudí. Polovica z nich bola v Afrike a ďalších 5,6 milióna na americkom kontinente. V Európe sa počet pokrstených v rímskokatolíckej cirkvi zvýšil o trištvrte milióna ľudí. Podiel katolíkov na celosvetovej populácii sa podľa cirkvi zvýšil medziročne o desatinu percentuálneho bodu na 17,8 percenta.

Počet kňazov mierne klesol na zhruba 407 000 kvôli menšiemu záujmu o túto životnú dráhu v Európe a na americkom kontinente. V priemere má tak každý katolícky kňaz vo svete na starosť 3453 veriacich. Najmenej je to v Európe, kde na každého kňaza pripadá v priemere 1846 katolíkov. Pokles počtu kňazov kompenzoval nárast počtu jáhnov na zhruba 51 000. Katolícke pravidlá pre jáhnov sú menej striktné ako pre kňazov. Jáhnovia sa napríklad môžu oženiť a nemusia dodržiavať celibát.

Mníšok je vo svete približne 590 000, ich počet však medziročne klesol o zhruba 10 000. Takmer 186 000 ich je v Európe, 176 000 v Ázii a 137 000 na americkom kontinente.

Nárast počtu katolíkov v posledných rokoch zabezpečujú predovšetkým africké a niektoré latinskoamerické krajiny, ktoré vo všeobecnosti vykazujú vysokú pôrodnosť. Naopak, spoločnosti v Európe a Severnej Amerike podľa odborníkov prejavujú vysokú sekularizáciu. Ubúda tiež ľudí, ktorí by sa chceli stať kňazmi či mníškami. V období 2013 až 2023 tak celosvetovo ubudlo takmer 100 000 mníšok a 8000 kňazov. V Európe sa však počet kňazov znížil o skoro 30 000 mužov a počet mníšok o zhruba 78 000 žien. V Afrike a v Ázii sa počty kňazov a mníšok v období 2013 až 2023 zvýšili, čo čiastočne kompenzovalo poklesy na iných svetadieloch.

