Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho rukojemníka

Izraelská armáda v piatok uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí odovzdalo Červenému krížu v Pásme Gazy telesné pozostatky ďalšieho rukojemníka, uviedla agentúra AFP.

18.10.2025 06:30
Izrael, Palestína, Hamas, Pásmo Gazy Foto: ,
Palestínčania sledujú členov militantnej skupiny Hamas, ako hľadajú telá rukojemníkov v oblasti v meste Hamad v okrese Chán Júnis v južnom pásme Gazy v piatok 17. októbra 2025.
„Podľa informácií Červeného kríža bola rakva s mŕtvym rukojemníkom odovzdaná a je na ceste k vojakom IDF (izraelské ozbrojené sily) v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády. Tá neskôr oznámila, že rakva opustila Pásmo Gazy a je na území Izraela.

Informáciu o odovzdaní ďalšieho tela potvrdil aj úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua s tým, že bude prevezené do forenzného ústavu v Tel Avive na identifikáciu. Tento proces môže trvať aj dva dni.

Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdal len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.

