Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 333 dní
7:25 Britský denník The Telegraph analyzoval situáciu s vojnou na Ukrajine. „Donald Trump sa rozbieha. Nielenže píše históriu na Blízkom východe, ale aj vo východnej Európe. Tým, že sa Trump konečne postavil proti upadajúcemu ruskému režimu, otvoril cestu k niečomu, čo pred týždňami očakával len málokto: rýchlejší koniec Putinovej katastrofálnej vojny. Ak by bol opäť úspešný, pre Nórov by bolo veľmi ťažké odoprieť Trumpovi Nobelovu cenu za mier v budúcom roku. Ako šťastný vedľajší efekt môže dokonca, verte či nie, pomôcť Rusom zbaviť sa posledného európskeho despotu 19. storočia,“ píše Mark Brolin v britskom denníku The Telegrpah.
Trumpov obrat má dve časti. Po prvé, dal jasne najavo, že Európa musí prestať zadarmo zaťažovať amerických daňových poplatníkov a prevziať základnú zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Toto bolo už dávno potrebné. Európske vlády po celú generáciu uprednostňovali divadlo odzbrojenia a morálne pompéznosť, pričom zveličovali silu Moskvy, aby udržala americké šeky v chode, aj keď európske energetické firmy naďalej nakupovali ruskú ropu. Trumpovi sa vysmievali za to, že to povedal počas svojho prvého funkčného obdobia a trval na tom, aby členovia NATO dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa výdavkov. Teraz sa nikto nesmeje, pripomína The Telegrah.
Po druhé, Trump sa konečne zbavil predstavy studenej vojny, že Rusko je také impozantné, že ak sa chceme vyhnúť tretej svetovej vojne, musíme akceptovať, že dokáže svojich susedov dotlačiť, aby boli jeho vazalmi. Rusko je slabá, krehká mocnosť v rýchlom úpadku, ktorej sféra vplyvu sa už desaťročia neustále zmenšuje. Invázia na Ukrajinu mala zastaviť tento úpadok; urýchlila ho. Územie zabavené za obrovské náklady ani zďaleka nekompenzuje kolaps ruského vplyvu v Strednej Ázii, na Blízkom východe a vo zvyšku Európy.
Kľúčový moment nastal koncom septembra, keď Trump verejne prijal návrh, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie. To nebola len rétorická ozdoba; znamenalo to jasný rozchod s nezmyslom typu „obe strany sa musia vzdať“, ktorý podkopával hrdinský ukrajinský boj a lichotil kremeľskej mytológii. Slová amerického prezidenta sú dôležité. Správajte sa k Rusku ako k silnému a zainteresované strany sú opatrné. Správajte sa k nemu ako k krehkému a iniciatíva sa uvoľní, uvádza The Telegraph.
Podpora USA podľa The Telegraph posunula situáciu k umožneniu útokov na diaľku, ktoré degradujú ruský vojnový stroj. Hrozba Tomahawkami ide ešte ďalej. „To neznamená popierať riziko. Moskva vždy varuje pred ‚dramatickou eskaláciou‘, keď sa prelomia tabu proti zasiahnutiu cieľov v Rusku. Ale kvílenie nie je sila. Rusko bolo nútené presmerovať toky paliva, dovážať tovar, ktorý kedysi vyvážalo, a prehltnúť narušenia rafinérií, ktoré ohrozujú bojové kapacity. S Tomahawkami v diskusii sa vážnejšie riziko eskalácie konečne ocitlo tam, kam patrí: proti Rusku, a nie proti Ukrajine. Kremeľský blaf je odhalený. Zvuk nie je medvedí rev, ale mykanie – a, ako sa dá predpokladať, nervózne šuchotanie v chodbách ruskej moci,“ uvádza Telegraph.
„Roky sa verilo, že Rusko je také mocné, že ho dokážu obmedziť iba USA. Pravdivejšia línia je opačná: Rusko je systémovo také slabé, že morálna jasnosť, cielený tlak a podpora asymetrických silných stránok Ukrajiny môžu ovplyvniť bojisko aj politiku Moskvy. Je iróniou, že Washington vytriezvel rýchlejšie ako Európa,“ napísal Mark Brolin v denníku The Telegraph.
„Vojny sa nikdy nekončia bezchybnými príbehmi. Končia sa, keď sa minie munícia, vojaci a peniaze. Hamas sa to naučil. Putin sa tiež blíži k tomu, aby sa to naučil,“ dodal.