Továrňou na výrobu munície v ruskom Baškirsku otriasol výbuch, hlásia zranených

Najvyšší predstaviteľ Baškirska Radij Chabirov uviedol, že z trosiek sa podarilo vytiahnuť tri osoby, ktoré previezli do nemocnice. Osem zranených je v opatere lekárov a zo zachránených osôb je jeden pacient vo vážnom stave, druhý utrpel stredne ťažké zranenia a ďalší vyviazol s ľahšími zraneniami.
Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány. Pracovníci boli evakuovaní a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Nemocnica v Sterlitamaku funguje v špeciálnom režime.
Podľa niektorých médií došlo k výbuchu v dusíkovej jednotke počas pokusu o jej reštartovanie.
Podnik v Sterlitamaku vlastní štátny priemyselný konglomerát Rostec. Okrem chemických produktov vyrába výbušniny a zaoberá sa likvidáciou munície. Začiatkom roka 2024 naň Európska únia uvalila sankcie.