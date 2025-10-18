Pravda Správy Svet Továrňou na výrobu munície v ruskom Baškirsku otriasol výbuch, hlásia zranených

Na jednom z pracovísk závodu Avangard na výrobu zbraní a munície v meste Sterlitamak v ruskej republike Baškirsko došlo k explózii, pri ktorej utrpelo zranenia osem ľudí, pričom v troskách ostalo zavalených päť osôb, informuje TASS.

18.10.2025 07:53
Najvyšší predstaviteľ Baškirska Radij Chabirov uviedol, že z trosiek sa podarilo vytiahnuť tri osoby, ktoré previezli do nemocnice. Osem zranených je v opatere lekárov a zo zachránených osôb je jeden pacient vo vážnom stave, druhý utrpel stredne ťažké zranenia a ďalší vyviazol s ľahšími zraneniami.

Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány. Pracovníci boli evakuovaní a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Nemocnica v Sterlitamaku funguje v špeciálnom režime.

Podľa niektorých médií došlo k výbuchu v dusíkovej jednotke počas pokusu o jej reštartovanie.

Podnik v Sterlitamaku vlastní štátny priemyselný konglomerát Rostec. Okrem chemických produktov vyrába výbušniny a zaoberá sa likvidáciou munície. Začiatkom roka 2024 naň Európska únia uvalila sankcie.

