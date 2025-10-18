Pravda Správy Svet Orbán: Maďarsko je v Európe jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru

Orbán: Maďarsko je v Európe jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru

Mesto Budapešť bolo vybrané ako dejisko nadchádzajúceho bilaterálneho summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom z jednoduchého dôvodu - Maďarsko je v Európe jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook to v sobotu uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.

18.10.2025 12:50
„Prečo Budapešť? Od včera sa mnoho ľudí po celom svete pýta a špekuluje, prečo sa Maďarsko stalo miestom stretnutia amerického a ruského prezidenta. Odpoveď je jednoduchá: v Európe sme jediní, ktorí zostávajú na ceste k mieru,“ napísal Orbán na Facebooku.

„Nikdy sme nikoho nepoučovali, ani keď boli vo vláde, ani v opozícii. Nikdy sme neuzavreli kanály pre vyjednávanie,“ uviedol maďarský premiér a dodal, že je ťažké niekoho o niečom presvedčiť, keď sa s ním nerozprávame.

Maďarsko podľa Orbána roky dôsledne a vytrvalo podporuje mier, spoluprácu namiesto konfrontácie a vzájomný rešpekt namiesto stigmy. „Toto je cesta k mieru,“ napísal.

„Maďarsko je dnes krajinou v Európe, kde je veľká šanca, že americko-ruské rokovania povedú k mieru. A kde sa môžu dokonca preukázať aj európske aspekty. Brusel sa izoloval, ale my budeme rokovať ďalej,“ uzavrel Orbán.

