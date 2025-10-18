Vo veku 96 rokov zomrela pamätníčka holokaustu Dita Krausová

„Pani Dita zomrela po polnoci v Jeruzaleme. Bol pri nej vnuk, keď prestala dýchať,“ uviedla jej rodinná priateľka Eva Benešová.Čítajte viac Slovenka prežila štyri koncentračné tábory, jej spomienky približuje nová kniha. Niekedy cítim ešte aj pach geta, hovorí pamätníčka
Dita Krausová, rodená Edith Polachová, sa narodila 12. júla 1929 v Prahe do židovskej rodiny. Bola dcérou právnika Hanuša Polacha a vnučkou medzivojnového senátora Národného zhromaždenia Johanna Polacha.
V roku 1942 bola s rodinou deportovaná do Terezína a neskôr do rodinného tábora v Osvienčime, kde vo februári 1944 zomrel jej otec. Po zrušení tábora bola s matkou prevezená do pracovného tábora v Hamburgu a následne do koncentračného tábora Bergen-Belsen. Matka zomrela krátko po oslobodení, na konci júna 1945.
V roku 1947 sa vydala za spisovateľa, učiteľa a grafológa Ota B. Krausa, ktorého spoznala v Terezíne a Osvienčime. O dva roky neskôr manželia emigrovali do Izraela, kde pôsobili ako učitelia a vychovali tri deti. Po manželovej smrti v roku 2000 žila Krausová v izraelskom meste Netanja. Do Prahy sa vracala, tento rok v januári sa v metropole napríklad zúčastnila na spomienkovom stretnutí ku Dňu pamiatky obetí holokaustu.