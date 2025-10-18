Nepodarené policajné cvičenie. Zásahovka na severe Čiech vtrhla do inej školy

Riaditeľ dečínskych policajtov sa bezprostredne po incidente vedeniu školy ospravedlnil. Udalosť vyhodnotí vnútorný kontrolný orgán, povedal pre ČTK hovorca krajskej polície Kamil Marek.
„Udalosť bude štandardne vyhodnotená príslušným vnútorným kontrolným orgánom, ktorý posúdi okolnosti zásahu a navrhne prípadné upresnenie metodiky pre ďalšie cvičenia,“ doplnil Marek. Pri taktických cvičeniach sa všetci zúčastnení zameriavajú na odhalenie všetkých nedostatkov. „Sú následne vyhodnotené, aby sme sa im v prípade skutočného zákroku dokázali vyvarovať,“ dodal Marek.Čítajte viac Strelec z Prahy má na svedomí 14 životov. Ako prvého zabil otca, na konci aj seba
Policajti podľa vyjadrenia starostu mesta Jána Šimka pre server Novinky.cz prítomných žiakov a učiteľov vyľakali. „Zasahujúci policajti si pritom mysleli, že ide o figurantov a že to dobre hrajú. Až po chvíli zistili, že niečo nesedí. To už im však volali velitelia, že vliezli do inej budovy,“ popísal sled udalostí starosta. Policajti sa potom podľa neho presunuli do správnej budovy, kde sa cvičenie tiež odohralo. Podľa informácií ČTK sa na postup polície zatiaľ nikto z rodičov žiakov nesťažoval.
Policajti o taktickom cvičení v objekte bývalej základnej školy v Seifertovej ulici informovali na svojom webe. O incidente sa v správe nezmienili. „S pomocou figurantov bola navodená situácia, pri ktorej útočník zaútočil strelnou zbraňou na prítomných žiakov a učiteľov školy a následne aj proti policajtom,“ uviedla tlačová hovorkyňa Eliška Kubíčková.
Cvičenie simulovalo prijatie prvotného oznámenia o útoku na tiesňovú linku 158 cez príchod policajtov na miesto a ich postup v samotnom objekte a blízkom okolí zameraný na zaistenie bezpečnosti osôb až po zadržaní páchateľa.