Ako sa Putin dostane do Budapešti? Nech sa doplazí cez Družbu, vtipkujú komentátori

Maďarsko je v Európe jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru. Má jasno premiér Viktor Orbán v otázke, prečo práve Budapešť. „Od včera sa mnoho ľudí po celom svete pýta a špekuluje, prečo sa Maďarsko stalo miestom stretnutia amerického a ruského prezidenta. Odpoveď je jednoduchá: v Európe sme jediní, ktorí zostávajú na ceste k mieru,“ napísal Orbán na Facebooku. Schôdzka sa má konať zhruba o dva týždne, presný dátum zatiaľ nie je známy. „Maďarsko je dnes krajinou v Európe, kde je veľká šanca, že americko-ruské rokovania povedú k mieru. A kde sa môžu dokonca preukázať aj európske aspekty. Brusel sa izoloval, ale my budeme rokovať ďalej,“ uzavrel Orbán.Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Budapešti, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine
Pozornosť sa teraz sústredila na úplne praktickú otázku – ako sa Putin do Maďarska vôbec dopraví. Po vydaní zatykača Medzinárodného trestného súdu v roku 2023 totiž ruský prezident nesmie vstúpiť na územie žiadneho z jeho signatárov bez toho, aby mu hrozilo zatknutie. Až do roku 2026 je medzi nimi aj Maďarsko, ktoré síce ohlásilo odchod z jurisdikcie ICC, ten však zatiaľ nenadobudol účinnosť, všíma si web idnes.cz.
Budapešť však dala jasne najavo, že Putina neplánuje zatknúť. „Zaistíme mu bezpečný príchod, dôstojné podmienky na rokovanie aj bezpečný návrat domov,“ uviedol minister zahraničia Péter Szijjártó. Dodal, že Maďarsko nepotrebuje v tejto otázke „žiadne konzultácie“ s partnermi z NATO ani Európskej únie, pretože je „suverénnou krajinou“.
Cesta do strednej Európy však nebude jednoduchá. Od februára 2022 platí zákaz vstupu ruských lietadiel do vzdušného priestoru EÚ, vrátane vládnych strojov. Každá možná trasa do Budapešti preto vedie cez územie štátov, kde na Putina platí medzinárodný zatykač.Čítajte viac Myslím, že sme skončili, povedal Trump a vstal od stola. Bolo to zlé, komentoval svedok. Zelenskyj bol zdržanlivý
V hre je viacero možností: Prvá by viedla cez Bielorusko a Poľsko, ale vzhľadom na vzťahy Moskvy a Varšavy, sa táto možnosť nezdá byť pravdepodobná. Ďalšou možnosťou by bol let cez Turecko, Bulharsko a Srbsko, teda cez krajiny, ktoré majú k Moskve ústretovejší postoj. Aj to by si však vyžadovalo zložité povolenia. Ako najpravdepodobnejšia sa preto javí južná trasa, ktorá by viedla oblúkom cez Čiernu Horu a Srbsko. Člen ruskej Rady pre zahraničnú a obrannú politiku Alexander Kazakov pre český web uviedol, že by zvoli severnú trasu – Poľsko, Česko a Slovensko. Zároveň dodal, že Putin má istotu, že jeho bezpečnosť osobne garantuje Trump.
Na sociálnych sieťach si už z komplikovanej situácie uťahujú. Niektorí komentátori žartujú, že Putin možno dorazí do Budapešti „podzemnou cestou“, napríklad plynovodom Družba, ktorý stále spája Rusko s Maďarskom, dodáva idnes.cz. Iróniou je, že práve Budapešť bola v roku 1994 dejiskom podpisu memoranda, ktorým Rusko spolu so Spojenými štátmi a Britániou garantovali územnú celistvosť Ukrajiny výmenou za jej jadrové odzbrojenie.