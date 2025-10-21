Exprezident Sarkozy má novú adresu. Je ňou väzenská cela s rozlohou deväť štvorcových metrov

Sarkozymu, ktorý má 70 rokov, vybrali väzenie La Santé, ktoré sa nachádza v Paríži. Jeho názov znamená v slovenčine zdravie. „Umiestnia ho do samostatnej cely," informoval denník Le Monde. Prokurátor mu oznámil miesto výkonu trestu a dátum nástupu doň pred týždňom.
Sarkozy sa potom lúčil so slobodou v spoločnosti veľkého počtu svojich známych: „Na večierok pozval približne sto priateľov a bývalých spolupracovníkov," napísali noviny Le Figaro, podľa ktorých pred nimi zopakoval, že je nevinný. „Nebudem žiadať nijaké výhody. Keď má človek niesť svoj kríž, musí ho niesť až do konca," povedal im Sarkozy, ktorý vládol v období 2007 – 2012.Čítajte viac Exprezident Sarkozy prišiel o Rád čestnej légie. Naposledy ho odobrali maršálovi Pétainovi za kolaboráciu s nacistami
V prípade, že ho nijako nezvýhodnia, čaká ho každý deň hodina vychádzky na väzenskom dvore. Návštevy bude môcť prijímať trikrát týždenne. Cely určené pre iba pre jedného väzňa majú rozlohu deväť štvorcových metrov. Za poplatok, ktorý viac-menej pokrýva náklady na elektrinu, by v nej mohol mať televízor.
La Santé postavili v druhej polovici 19. storočia. Prvých väzňov tam umiestnili v roku 1867. „V tom čase väznica patrila medzi najmodernejšie v krajine. Mala napríklad ústredné kúrenie," citoval server LCI historičku Carolinu Soppelsovú. Kedysi sa v nej vykonávali aj popravy. Francúzsko zrušilo trest smrti v roku 1981, v La Santé sťali hlavu odsúdenému naposledy v roku 1972 (používali gilotínu).Čítajte viac Domáce väzenie? Možno inokedy! Sarkozy žúroval v Cannes, zvodná manželka hrdo stojí pri ňom
Na začiatku tohto storočia väzenie už výrazne chátralo, preto niekoľko blokov v roku 2006 zatvorili. Kompletnú rekonštrukciu uskutočnili v období 2014 – 2019. V La Santé sa nachádza jedno oddelenie pre takzvané zraniteľné osoby. Ide o trestancov, ktorým venujú zvýšenú pozornosť, aby im iní väzni neublížili. Bude to platiť aj o prístupe väzenskej stráže k Sarkozymu. Podobný režim existuje vo Francúzsku už len jednej ďalšej väznici.
Server RTL poznamenal, že každý nový väzeň v La Santé vyplní dotazník. Obsahuje napríklad otázky, či dotyčná osoba trpí depresiami, nejakým druhom závislosti, prípadne či neuvažuje o spáchaní samovraždy, čo by si vyžadovalo mimoriadnu pozornosť väzenskej stráže.