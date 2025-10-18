Pravda Správy Svet Milióny ľudí v uliciach USA na protest proti Trumpovi

Davy ľudí sa v sobotu v USA zhromaždili na viac ako 2600 plánovaných protestoch pod názvom No Kings proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Organizátori očakávajú, že by sa na demonštráciách mohli celkovo zúčastniť milióny ľudí.

Demonštranti v sobotu zaplnili aj ulice americkej metropoly, kde postupovali smerom ku Kapitolu, skandovali a niesli transparenty, americké vlajky a balóny. Mnoho ľudí malo podľa Reuters oblečené kostýmy a celé zhromaždenie vo Washingtone sa nieslo v pokojnej karnevalovej atmosfére. Veľké davy ľudí sa zišli aj v ďalších amerických mestách ako New York, Boston, Chicago a Atlanta.

Vysokopostavení demokratickí zákonodarcovia protesty podporili. Republikáni naopak demonštrácie kritizovali, pretože podľa nich ľudí motivujú k politickému násiliu, ozrejmuje Reuters.

Dana Fisherová, profesorka na American University vo Washingtone, predpovedala, že sobotňajšia demonštrácia by mohla byť najväčším protestným zhromaždením v modernej histórii USA. Podľa Reuters očakáva, že sa na ňom celkovo zúčastnia viac ako tri milióny ľudí.

Prvé protesty s názvom No Kings sa uskutočnili v júni a už vtedy odzrkadľovali frustráciu ľudí z krokov Trumpovej administratívy. Obyvatelia kritizujú predovšetkým trestné stíhanie prezidentových politických nepriateľov, celonárodné razie zamerané na prisťahovalcov, prepúšťanie federálnych zamestnancov, zníženie financovania elitných univerzít a nasadenie jednotiek Národnej gardy do viacerých miest v USA, vysvetľuje Reuters.

