Zelenskyj s prázdnymi rukami nestráca nádej, že Trump mu poskytne rakety proti Putinovi

Zelenskyj zjavne dúfal, že na návšteve vo Washingtone presvedčí Trumpa, aby poskytol ukrajinskej armáde rakety typu Tomahawk. Majú maximálny dolet takmer 1300 kilometrov. Výhoda týchto striel spočíva v tom, že radary ich ťažko zachytia, čo znižuje schopnosť protivzdušnej obrany zlikvidovať ich.
V Kyjeve boli pred cestou ich prezidenta do USA optimisticky naladení. Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk hovoril o blížiacom sa historickom momente. Tvrdil nielen to, že Trump dá jasne najavo, že Putin je klamár, ale tiež naznačil, že Ukrajina by mohla získať tomahawky: „Blíži sa to k vyriešeniu," povedal Stepančuk pre stanicu BBC, keď komentoval možný súhlas amerického lídra.
Ešte pred príletom Zelenského do Washingtonu Trump takmer tri hodiny telefonoval s Putinom a z toho, čo sa svet dozvedel, vysvitlo, že Kremľu sa podarilo odradiť Biely dom od dodávok tomahawkov ukrajinskej armáde. Trump teda neumožní Zelenskému ostreľovať dôležité ruské ciele vo vnútrozemí s týmito raketami, naopak, s Putinom sa dohodol, že do dvoch týždňoch sa obaja stretnú v Budapešti. „Vyzerá to tak, že Zelenskyj odišiel z Bieleho domu s prázdnymi rukami po tom, čo Trump naznačil, že nie je pripravený dodať Ukrajine tomahawky," podotkla BBC.
Deň po odlete Zelenského z USA televízna stanica Fox News zverejnila úryvok rozhovoru s ním, ktorý v plnom znení odvysiela túto nedeľu. „Je dobré, že Trump nepovedal nie, nateraz nepovedal áno," povedal Zelenskyj v súvislosti otázkou poskytnutia tomahawkov. Dodal, že Putin sa nepochybne obáva, že Ukrajinci by dokázali efektívne použiť tieto strely proti Rusom.
Napriek tomu, že Zelenskyj nestráca nádej, môže sa cítiť frustrovaný. Trump totiž len tri dni pred ich rokovaním naznačil, že nevylučuje poskytnutie rakiet dlhého doletu: „Zelenskyj by chcel mať tomahawky. My máme veľa tomahawkov." Keď sa stretli, hovoril už inak: „Tomahawky sú veľmi nebezpečné. Mohli by znamenať eskaláciu, veľa zlých vecí by sa mohlo udiať."
Noviny Wall Street Journal naznačili, že Zelenskyj nemôže byť spokojný s najnovším vývojom, čo sa týka pohľadu šéfa Bieleho domu: „Predstavitelia americkej vlády si všimli neochotu Trumpa tlačiť na Putina, ktorý doteraz neprejavil veľký záujem o ústupky potrebné pre dohodu. Trump vyvíja väčší tlak na Kyjev ako na Moskvu." Mohlo by to signalizovať, že prezident USA viac-menej uprednostňuje ukončenie vojny aj za cenu toho, že Zelenskyj by mal ustúpiť Putinovi niekde aj tam, kde to jednoznačne nedokáže pripustiť.
Je takmer isté, že nijaký posun nenastane do summitu šéfov Bieleho domu a Kremľa v Maďarsku. „Po deviatich mesiacoch slovných zvratov Trump stále dáva Putinovi šancu pred vojenskou eskaláciou," podotkla televízna stanica CNN. Deň po debate so Zelenským a po telefonáte s Putinom sa Trump vyjadril k ich vojne a sociálnej sieti Truth Social: „Mali by sa zastaviť tam, kde sú," napísal v narážke na to, aby obe armády zostali na svojich súčasných pozíciách.
Podobne sa vyslovila hovorkyňa Bieleho domu Karole Leavittová, ktorú citovala stanica Fox News: „Rusko a Ukrajina musia uznať realitu v teréne a nájsť cestu k mierovej dohode. Bolo zabitých príliš veľa ľudí. A Spojené štáty sú z tejto vojny veľmi unavené." Doplnila, že Trump dal jasne najavo Putinovi a Zelenskému, že už stráca trpezlivosť. Odkedy znovu vládne v Bielom dome, sa v tomto duchu vyjadril priamo sám opakovane, ale skutočnosť vyzerá tak, že Putinovi naďalej dáva čas.
Čo sa týka tomahawkov, treba poukázať na to, že prípadný Trumpov súhlas by hneď nepomohol Ukrajincom proti Rusom. „Tieto rakety sa bežne odpaľujú z mora, takže Ukrajina by musela čakať niekoľko mesiacov, kým by dostala niekoľko desiatok kusov, aby ich prispôsobila na odpaľovanie z pevniny," poznamenal denník New York Times. Ukrajinci by asi potrebovali získať aj americké odpaľovacie zariadenie nazývané Typhon, čo by viedlo k ďalšiemu vyostreniu americko-ruských vzťahov.
Otázny by bol aj počet tomahawkov pre Zelenského. Jeden kus stojí až dva milióny amerických dolárov. Ukrajinský líder navrhuje Trumpovi, že by na revanš poskytol Američanom drony ukrajinskej výroby, ktoré sa osvedčujú v útokoch na ruské ciele.
Zelenskyj sa na verejnosti vyhýba slovám o tom, že by bol sklamaný z neochoty Trumpa dodať Ukrajine tomahawky. V tejto súvislosti diplomaticky povedal, že je realista. Dodajme, že z vyššie uvedených slov zostáva navonok opatrným optimistom.Čítajte viac Mali by sa zastaviť tam, kde sú, povedal Trump po schôdzke so Zelenským. O tomahawkoch obaja mlčia, podľa Axiosu ich USA nedajú
Realita však možno vyzerá inak. Zelenskyj sa po rokovaní s Trumpom telefonicky spojil s lídrami kľúčových európskych štátov. Bol medzi nimi aj nemecký kancelár Friedrich Merz. „Návšteva v USA neprebehla tak, ako dúfal Zelenskyj. Myslím si, že to môžem povedať," uviedol Merz pre televíznu stanicu N-tv. Poľský premiér Donald Tusk neskrýva sklamanie z výsledku debaty dvoch prezidentov v USA: „Po rozhovore Zelenského s Trumpom v Bielom dome sa jedna vec stala istou: Solidarita Európy s Ukrajinou proti ruskej agresii je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," napísal Tusk na sociálnej sieti X.