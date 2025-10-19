Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutia do pobrežných vôd a zabitia rybára

Petro už v septembri vyzval OSN na stíhanie amerického prezidenta Donalda Trumpa za útoky na lode v Karibiku, ktoré Trump zdôvodňuje bojom proti pašerákom drog.
„Činitelia americkej vlády spáchali vraždu a narušili zvrchovanosť našich teritoriálnych vôd. Rybár Alejandro Carranza nemal väzby na drogy a jeho každodennou aktivitou bol rybolov,“ napísal Petro.
Spojené štáty od konca leta výrazne posilnili prítomnosť svojho námorníctva v Karibiku pri venezuelských brehoch, kam vyslali niekoľko bojových lodí vrátane ponorky na jadrový pohon. Americké lode od začiatku septembra potopili tri plavidlá, ktoré podľa Trumpa patrili venezuelským pašerákom drog.
Petro tvrdí, že aj na týchto lodiach boli Kolumbijčania. Počas septembrového Valného zhromaždenia OSN požiadal o trestné stíhanie Trumpa.
USA a Kolumbia sú spojencami, zvyčajne vrelé vzťahy oboch krajín ale po januárovom nástupe Trumpa ochladli. Washington v polovici septembra Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, čo môže Bogotu pripraviť o stovky miliónov dolárov americkej vojenskej pomoci.