ONLINE: Trump stráca s vojnou trpezlivosť: Trvá to už príliš dlho. Putin vraj chce Donbas bez boja

- Vojna na Ukrajine trvá 1 334 dní
8:00 Americký prezident Donald Trump naďalej „tvrdo pracuje“ na dosiahnutí mieru, ale trpezlivosť Washingtonu ohľadom ruskej vojny proti Ukrajine „veľmi slabne“, uviedol Biely dom podľa serveru Ukrainska Pravda. Uviedla to podľa serveru hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v televízii Fox News.
„Obidva rozhovory, s Putinom aj Zelenským, boli srdečné, ale veľmi úprimné. A prezident Spojených štátov povedal obom stranám tejto vojny, že to trvá už príliš dlho. Bolo zabitých príliš veľa nevinných ľudí. A Spojené štáty americké sú z tejto vojny čoraz viac unavené a znechutené." Rusko aj Ukrajina musia uznať „realitu na mieste" a „dospieť k mierovej dohode".

Trump po stretnutí so Zelenským povedal, že vidí šancu dosiahnuť dohodu o ukončení rusko-ukrajinskej vojny v blízkej budúcnosti. Taktiež zopakoval svoje presvedčenie, že ruský vládca má záujem na ukončení vojny a že Ukrajina a Rusko musia „uzavrieť dohodu", píše Ukrainska Pravda.
Trump po stretnutí so Zelenským povedal, že vidí šancu dosiahnuť dohodu o ukončení rusko-ukrajinskej vojny v blízkej budúcnosti. Taktiež zopakoval svoje presvedčenie, že ruský vládca má záujem na ukončení vojny a že Ukrajina a Rusko musia „uzavrieť dohodu“, píše Ukrainska Pravda.
Ukrajinský prezident, ktorý sa stretol s Trumpom vo Washingtone, dúfal, že by mohol získať zbrane dlhého doletu Tomahawk, Trump však zatiaľ tieto rakety Ukrajine nedá. Americký denník Washington Post, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje, tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s Trumpom ponúkol stiahnutie sa zo Záporožskej a Chersonskej oblasti, ak získa úplnú kontrolu nad Doneckom.
Zdroje zároveň uviedli, že počas stretnutia 17. októbra Trumpov vyslanec Steve Witkoff naliehal na ukrajinskú delegáciu, aby odovzdala Doneckú oblasť pod kontrolu Moskvy. Ako argument použil tvrdenie Kremľa, že v regióne prevažne žijú rusky hovoriaci občania. Ukrajinskí aj európski predstavitelia to odmietli ako neprijateľné.
Podľa jedného diplomata je to „ako keby chceli Ukrajincom predať ich vlastnú nohu“.
„Ukrajina podporila Trumpov návrh na prímerie na súčasných frontoch konfliktu pred začatím rokovaní o trvalejšom ukončení bojov. Predstavitelia v súkromí tvrdia, že uznávajú, že Rusko pravdepodobne zachová faktickú kontrolu nad okupovaným územím a že sa snažia získať od Washingtonu a európskych krajín spoľahlivé bezpečnostné záruky, aby odradili Rusko od obnovenia vojny," cituje agentúra Unian americký denník.