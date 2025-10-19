Afganistan a Pakistan sa zhodli na okamžitom prímerí, budú ďalej rokovať

Podľa tlačových agentúr o tom informovalo katarské ministerstvo zahraničia po rokovaní oboch delegácií v Dauhe. Cezhraničné strety za posledný týždeň zapríčinili desiatky mŕtvych a stovky zranených.
Delegácie sa snažili nájsť východisko z vyhrotenej situácie, ktorá priniesla najhoršie strety medzi susednými krajinami od čias, keď Taliban v roku 2021 prevzal moc v Kábule. Pakistan s Afganistanom zdieľa 2 600 kilometrov dlhú hranicu.
Vyjednávači sa podľa katarského ministerstva zhodli, že po dojednaní okamžitého prímeria budú v najbližších dňoch nasledovať ďalšie stretnutia, ktoré „zabezpečia udržateľnosť prímeria a overia jeho praktické vykonávanie spoľahlivým a udržateľným spôsobom“.
Do katarskej schôdzky platil dočasný pokoj zbraní, ktorý však Pakistan podľa Talibanu v piatok večer porušil tým, že bombardoval tri miesta v provincii Paktíka.
Dlhodobé napätie medzi štátmi eskalovalo minulý týždeň útokmi na ciele v Afganistane vrátane Kábulu, z ktorých afganskí predstavitelia obvinili Pakistan. Ako odvetu začal Taliban ofenzívu na hranici. Obe strany informovali o desiatkach mŕtvych a stovkách zranených. Krajiny sa po novej vlne násilia pôvodne dohodli na dvojdňovom prímerí, ktoré sa malo skončiť v piatok, ale nakoniec sa dohodli na predĺžení pokoja zbraní v záujme stretnutia v Dauhe.