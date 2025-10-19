Pravda Správy Svet Afganistan a Pakistan sa zhodli na okamžitom prímerí, budú ďalej rokovať

Afganistan a Pakistan sa zhodli na okamžitom prímerí, budú ďalej rokovať

Zástupcovia Afganistanu a Pakistanu sa v nedeľu zhodli na okamžitom prímerí a chcú ďalej spolupracovať a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

19.10.2025 06:45
Afganistan, Pakistan Foto: ,
Miestni obyvatelia sa modlia nad telami obetí pakistanského cezhraničného leteckého útoku, vrátane troch miestnych hráčov kriketu, počas pohrebu v dedine Khandaro v okrese Argun vo východoafganskej provincii Paktika v sobotu 18. októbra 2025.
debata

Podľa tlačových agentúr o tom informovalo katarské ministerstvo zahraničia po rokovaní oboch delegácií v Dauhe. Cezhraničné strety za posledný týždeň zapríčinili desiatky mŕtvych a stovky zranených.

Delegácie sa snažili nájsť východisko z vyhrotenej situácie, ktorá priniesla najhoršie strety medzi susednými krajinami od čias, keď Taliban v roku 2021 prevzal moc v Kábule. Pakistan s Afganistanom zdieľa 2 600 kilometrov dlhú hranicu.

Vyjednávači sa podľa katarského ministerstva zhodli, že po dojednaní okamžitého prímeria budú v najbližších dňoch nasledovať ďalšie stretnutia, ktoré „zabezpečia udržateľnosť prímeria a overia jeho praktické vykonávanie spoľahlivým a udržateľným spôsobom“.

Do katarskej schôdzky platil dočasný pokoj zbraní, ktorý však Pakistan podľa Talibanu v piatok večer porušil tým, že bombardoval tri miesta v provincii Paktíka.

Dlhodobé napätie medzi štátmi eskalovalo minulý týždeň útokmi na ciele v Afganistane vrátane Kábulu, z ktorých afganskí predstavitelia obvinili Pakistan. Ako odvetu začal Taliban ofenzívu na hranici. Obe strany informovali o desiatkach mŕtvych a stovkách zranených. Krajiny sa po novej vlne násilia pôvodne dohodli na dvojdňovom prímerí, ktoré sa malo skončiť v piatok, ale nakoniec sa dohodli na predĺžení pokoja zbraní v záujme stretnutia v Dauhe.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Afganistan #Pakistan
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"