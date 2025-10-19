Na protestoch proti Trumpovi sa podľa organizátorov zúčastnilo 7 miliónov ľudí

V rámci Spojených štátov sa konalo vyše 2700 zhromaždení a NBC News ich označila za doteraz najväčšie jednodňové celonárodné protesty. Podľa organizátorov sa na nich zúčastnilo o dva milióny viac ľudí, ako na zhromaždeniach No Kings v júni tohto roku.
„Milióny Američanov dnes stáli spolu, aby odmietli autoritárstvo a pripomenuli svetu, že naša demokracia patrí ľuďom, nie ambíciám jedného muža,“ uviedli vo vyhlásení zakladatelia organizácie Indivisible, ktorá je súčasťou koalície No Kings.
Demonštranti sa zišli aj pred washingtonským Kapitolom ako symbolom federálnej vlády a moci, kde tisíce ľudí skandovali: „Takto vyzerá demokracia!“ Protestujúci kritizovali taktiky republikánskeho prezidenta vrátane útokov na médiá, politických oponentov a nelegálnych migrantov, informuje AFP.
Podľa agentúry AFP nebolo možné nezávisle overiť účasť na protestoch. V New Yorku sa podľa tamojších orgánov zišlo na jednom z najväčších protestov viac ako 100 000 ľudí, vo Washingtone sa odhad pohyboval od 8000 až 10 000 protestujúcich.
Protesty podporili aj vysokopostavení demokratickí kongresmani. Republikáni demonštrácie kritizovali, pretože podľa nich ľudí motivujú k politickému násiliu, ozrejmuje Reuters.
Na protesty reagoval aj samotný Trump, ktorý na svojej platforme Truth Social zverejnil sériu videí vytvorených umelou inteligenciou, na ktorých bol zobrazený ako kráľ.