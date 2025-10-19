Krehké prímerie narušené. Izrael reagoval na útok v Rafahu leteckými údermi v Gaze

Incident zrejme predstavuje najnovšie porušenie súčasného prímeria zo strany Hamasu, napísal izraelský server. „Hamas vykonal niekoľko útokov za žltou líniou, čím porušil prímerie,“ povedal podľa agentúry Reuters predstaviteľ izraelskej armády. Tá v sobotu pripustila, že za posledný týždeň zabila v Pásme Gazy niekoľko Palestínčanov, ktorí podľa nej prekročili takzvanú žltú líniu, za ktorú sa izraelskí vojaci podľa dohody stiahli.
Izraelská vláda a palestínske teroristické hnutie Hamas sa už niekoľko dní navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré začalo platiť 10. októbra. V piatok napríklad izraelská armáda uviedla, že niekoľko palestínskych teroristov zahájilo paľbu na izraelských vojakov v oblasti Rafahu, pričom nikto nebol zranený.
Neskôr uviedla, že v ten istý deň zasiahla inú skupinu teroristov, ktorí sa približovali k vojakom v Chán Júnise. Armáda bude podľa svojich slov pokračovať v operáciách s cieľom odstrániť bezprostredné hrozby.
Hamas má čas do pondelka
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jeden z dvoch vrátených mŕtvych rukojemníkov bol identifikovaný ako Ronen Engel. Hamas ich vrátil predchádzajúci deň a identifikácia druhého tela stále pokračuje.
Armáda už „informovala rodinu rukojemníka Ronena Engela…, že ich blízky bol vrátený do Izraela a jeho identifikácia bola dokončená“, uviedla kancelária premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení.
Engel (54) žil v kibuci Nir Oz. Útočníci z Hamasu ho 7. októbra 2023 zabili a jeho telo bolo prevezené do Gazy. Izraelská armáda oznámila jeho smrť 1. decembra 2023.
Unesené boli aj jeho manželka Karina a ich dcéry Mika a Yuval. Rodina sa predtým ukrývala v bezpečnej miestnosti svojho domu. Nasledujúci mesiac boli v rámci prvej dohody o prímerí prepustené zo zajatia v Gaze.
Kancelária premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu zopakovala, že Izrael nevynaloží žiadne ďalšie úsilie, „kým nebudú všetci padlí rukojemníci repatriovaní“. Na základe dohody o prímerí, ktorú sprostredkovali USA, Hamas vrátil všetkých 20 preživších rukojemníkov a pozostatky 12 zosnulých z 28.
Podľa podmienok dohody má Hamas odovzdať všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do pondelka 11.00 h SELČ. Hamas neskôr uviedol, že potrebuje čas a technickú pomoc na vytiahnutie zostávajúcich tiel spod trosiek v Gaze.Čítajte viac Hamas odovzdal Červenému krížu telo ďalšieho rukojemníka