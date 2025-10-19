Pravda Správy Svet Ukrajinský útok hlboko v Rusku: Armáda zasiahla rafinériu aj plynárenský gigant

Ukrajinská armáda uviedla, že v noci na dnešok zasiahla a poškodila rafinériu v ruskej Samarskej oblasti a plynárenský podnik v Orenburskej oblasti. Informáciu nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov a Moskva obvykle nespresňuje následky ukrajinských úderov.

Podľa správy generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl bola v Samarskej oblasti zasiahnutá Novokujbyševská rafinéria, ktorej ročný objem produkcie predstavuje 4,9 milióna ton. Zasiahnutý bol aj Orenburský plynárenský závod, ktorý je jedným z najväčších plynárenských komplexov v Rusku a dokáže ročne spracovať až 45 miliárd metrov kubických zemného plynu a 6,2 milióna ton ropného kondenzátu.

V oboch ruských podnikoch, ktoré sa podľa Kyjeva podieľajú na zaisťovaní potrieb ruskej armády, boli zaznamenané explózie a následný požiar, uviedla ukrajinská armáda. Škody na zariadení sa podľa nej doteraz vyhodnocujú. Zasiahnutý bol aj sklad palív v okupovanom Berďansku.

Guvernér Orenburskej oblasti Jevgenij Solncev ešte skôr v nedeľu uviedol, že ukrajinské drony zaútočili na plynovodnú infraštruktúru, v dôsledku čoho nastal požiar v jednej z prevádzok.

Orenburská oblasť je vzdialená viac ako 900 kilometrov od Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na dnešok bolo nad Samarskou oblasťou zničených 12 ukrajinských dronov. Neuviedlo ale, či niektorý z dronov zasiahol cieľ.

Ukrajina, ktorá už štvrtý rok čelí rozsiahlej ruskej invázii, v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.

