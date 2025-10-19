Pápež svätorečil sedem osôb vrátane bývalého satanistického kňaza. Prvých svätých má Venezuela

Taliansky právnik Longo sa narodil v roku 1841. Ako študent v Neapole experimentoval s okultizmom a bol „vysvätený“ na satanistického kňaza. Neskôr sa však vrátil ku katolíctvu a založil pútnické miesto Panny Márie Ružencovej v Pompejach.
Medzi novo kanonizovanými sú aj venezuelský „lekár chudobných“ José Gregorio Hernández a rádová sestra Carmen Rendilesová Martínezová, zakladateľka rehoľného poriadku vo Venezuele.
Tisíce jasajúcich Venezuelčanov v nedeľu zaplnili Svätopeterské námestie a ozdobili policajné zábrany venezuelskými vlajkami. Potom, čo Lev XIV. predniesol latinské vyhlásenie o svätorečení, začali ľudia tlieskať. Udalosť sa oslavovala aj vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, kde bola vatikánska bohoslužba naživo vysielaná.
Prvého svätého má aj Papua-Nová Guinea. Laik Peter To Rot bol zabitý vo väzení v roku 1945 za to, že hájil monogamné manželstvo v čase, keď bola v tejto časti Tichomoria bežná polygamia. Svätorečený bol aj arménsky arcibiskup Ignatius Malojan, zavraždený tureckými vojakmi v roku 1915, a dve talianske mníšky.
Ide o druhú kanonizáciu, ktorú uskutočnil pápež Lev XIV. od svojho májového nástupu do čela katolíckej cirkvi. V septembri svätorečil dvoch Talianov vrátane Carla Acutisa, mladíka prezývaného „Boží influencer“, ktorý šíril vieru v on-line prostredí pred svojou smrťou vo veku 15 rokov v roku 2006.Čítajte viac Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého prvého mileniála. Bol známy aj ako „Boží influencer“