Pápež svätorečil sedem osôb vrátane bývalého satanistického kňaza. Prvých svätých má Venezuela

Pápež Lev XIV. dnes vo Vatikáne svätorečil sedem ľudí vrátane Taliana Bartola Longa, ktorý bol satanistickým kňazom a neskôr sa stal oddaným katolíkom. Prvých dvoch svätých má Venezuela, informovala agentúra AP.

19.10.2025 15:43
Vatican / Pope / Leo XIV / Foto: ,
Pápež Lev XIV. zdraví ľudí na námestí sv. Petra vo Vatikáne 19. októbra 2025
Taliansky právnik Longo sa narodil v roku 1841. Ako študent v Neapole experimentoval s okultizmom a bol „vysvätený“ na satanistického kňaza. Neskôr sa však vrátil ku katolíctvu a založil pútnické miesto Panny Márie Ružencovej v Pompejach.

Medzi novo kanonizovanými sú aj venezuelský „lekár chudobných“ José Gregorio Hernández a rádová sestra Carmen Rendilesová Martínezová, zakladateľka rehoľného poriadku vo Venezuele.

Tisíce jasajúcich Venezuelčanov v nedeľu zaplnili Svätopeterské námestie a ozdobili policajné zábrany venezuelskými vlajkami. Potom, čo Lev XIV. predniesol latinské vyhlásenie o svätorečení, začali ľudia tlieskať. Udalosť sa oslavovala aj vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, kde bola vatikánska bohoslužba naživo vysielaná.

Prvého svätého má aj Papua-Nová Guinea. Laik Peter To Rot bol zabitý vo väzení v roku 1945 za to, že hájil monogamné manželstvo v čase, keď bola v tejto časti Tichomoria bežná polygamia. Svätorečený bol aj arménsky arcibiskup Ignatius Malojan, zavraždený tureckými vojakmi v roku 1915, a dve talianske mníšky.

Ide o druhú kanonizáciu, ktorú uskutočnil pápež Lev XIV. od svojho májového nástupu do čela katolíckej cirkvi. V septembri svätorečil dvoch Talianov vrátane Carla Acutisa, mladíka prezývaného „Boží influencer“, ktorý šíril vieru v on-line prostredí pred svojou smrťou vo veku 15 rokov v roku 2006.

