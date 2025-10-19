Pravda Správy Svet Vo veku 91 rokov zomrela Sofia Corradiová, zakladateľka programu Erasmus

Vo veku 91 rokov zomrela Sofia Corradiová, zakladateľka programu Erasmus

Vo veku 91 rokov zomrela talianska odborníčka na vzdelávanie Sofia Corradiová, iniciátorka programu Erasmus pre študentské výmeny v rámci Európskej únie. Jej úmrtie oznámila v nedeľu rodina.

19.10.2025 16:13
mimoriadne1, mim1, smrť, úmrtie, zomrel,... Foto:
debata

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že Corradiová významne prispela k vytvoreniu „Generácie Európa“. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona reprezentovala myšlienku pre európsku mládež, „ktorá sa stretáva a obohacuje svojimi rozdielmi“.

Corradiová prispela k vytvoreniu výmenného systému pre študentov na európskych univerzitách na základe vlastnej skúsenosti a pracovala preň takmer dve desaťročia. Výsledkom bol v roku 1987 štart programu Erasmus, ktorý v súčasnosti využíva viac ako 15 miliónov študentov.

Ona sama sa vďaka Fulbrightovmu štipendiu dostala v 60. rokoch na newyorskú Columbia University, kde získala magisterský titul v oblasti porovnávacieho práva. Po návrate jej domovská rímska Univerzite La Sapienza toto štúdium neuznala a prinútila ju dokončiť štúdium práva podľa svojich pravidiel.

Corradiovú často volali „Mamma Erasmus“ a s týmto menom bola spokojná, ako povedala pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre agentúru DPA. „Pripomína mi to staré rodinné reštaurácie s názvami ako ‚Mamma Teresa‘ a ‚Mamma Rosa‘,“ povedala.

V roku 2016 získala Cenu Karola V. od španielskej nadácie Fundación Yuste za prínos k európskej integrácii a mnoho ďalších ocenení.

Dnes program Erasmus a jeho nástupca Erasmus+ dotuje študentov a akademikov pri ich štúdiu a práci v zahraničí, financuje stáže v spoločnostiach a presahuje rámec Európskej únie. Jeho názov je odvodený od kresťanského humanistu a kľúčovej postavy renesancie v severnej Európe Erasma Rotterdamského, ktorý zomrel v roku 1536.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Erasmus
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"