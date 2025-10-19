Pravda Správy Svet Kim má o jedného muža menej. Severokórejský vojak dezertoval extrémne nebezpečnou cestou k susedom

Dezertér severokórejskej armády v nedeľu prekročil vojenskú demarkačnú líniu v silne opevnenom demilitarizovanom pásme na pozemnej hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou. Vojaka zadržala juhokórejská pohraničná stráž, ktorá dlhší čas jeho pohyb sledovala, píšu agentúry Reuters, AFP, AP a Jonhap.

Severokórejský diktátor Kim Čong-un počas tankovej divízie KĽDR, marec 2024. V pozadí vojaci zdravia svojho vodcu
Ide o prvého severokórejského vojaka od augusta minulého roka, ktorý spoločnú pozemnú hranicu prekročil. Juhokórejská armáda uviedla, že Severokórejčan sa chce v Južnej Kórei usídliť a začala vyšetrovať dôvody jeho zbehnutia.

Agentúra Jonhap uvádza, že dezertérstvo zo Severnej Kórey na juh cez spoločnú hranicu je riskantné a väčšina zbehov volí radšej cestu cez Čínu alebo iné krajiny. Väčšina z približne 34-tisíc dezertérov v Južnej Kórei prišla do krajiny od konca Kórejskej vojny v roku 1953 práve cez Čínu.

Demilitarizované pásmo je napriek svojmu menu 248 kilometrov dlhá a štyri kilometre široká hranica posiata nášľapnými mínami, ostnatým drôtom a protitankovými prekážkami. V roku 2017 severokórejskí vojaci vypálili na zbeha asi 40 rán predtým, než ho juhokórejské jednotky odtiahli zraneného do bezpečia.

