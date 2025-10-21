Lietajúci Kremeľ má prekážky. Poletí Putin nad Slovenskom za Trumpom do Budapešti?

Vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi Moskvou a Budapešťou je necelých 1600 kilometrov, čo lietadlo zvládne za menej ako dve a pol hodinu. Je to najkratšia trasa, ale samozrejme, že nevyužiteľná, pretože vedie ponad Ukrajinu. Aké alternatívy majú piloti lietajúceho Kremľa, ako sa prezýva špeciál ruského prezidenta? „Samozrejme, že Putin si nekúpi letenku u srbských aerolínií do Belehradu a nepocestuje stadiaľ vlakom do Budapešti, čo by bola najpriamejšia cesta," odľahčene poznamenala stanica BBC.
Trasa, ktorá by zabrala najmenej času, pretína tri štáty, potom nasleduje samotné Maďarsko. Putin by najprv letel cez vzdušný priestor Bieloruska, potom by jeho stroj typu Iljušin Il-96 nabral kurz do Poľska a stadiaľ by zamieril nad Slovensko, aby následnej pristál v Budapešti. So samozvaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom spája Putina dlhoročné priateľstvo, takže v ňom by problém nebol. V podstate s istotou sa dá predpokladať, že šéfovi Kremľa by otvorilo svoje nebo aj Slovensko, pretože premiér Robert Fico sa s ním stretol v tomto roku už trikrát (dva razy v Moskve a jeden raz v Pekingu). Fico to považuje za súčasť svojej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.Čítajte viac Trump a Putin sa stretnú v Budapešti, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine
Na ceste medzi Bieloruskom a Maďarskom však stojí prekážka, ktorá sa volá Poľsko. Zrejme je takmer nemysliteľné, že proti Kremľu naladená vláda vo Varšave by súhlasila s preletom Putinovho špeciálu. Európska komisia by nerozhodovala o udelení výnimky v súvislosti so zmieneným zákazom vstupu ruských lietadiel do vzdušného priestoru EÚ. Jej vydanie sa nachádza v kompetencii členských štátov EÚ, čiže tento postup by sa vzťahoval aj na Slovensko.
Ďalšou alternatívou je prelet z Ruska ponad Čierne more, cez severnú časť Turecka a so vstupom do vzdušného priestoru únie (z Bulharska cez Rumunsko) a potom prílet do Budapešti. V Bukurešti sa zatiaľ k špekuláciám nevyjadrili. V Bukurešti naznačili, že by dokázali vyjsť v ústrety. Bulharský minister zahraničných vecí Georg Georgiev podľa agentúry DPA poznamenal, že ak sa vynaloží úsilie na dosiahnutie mieru a podmienkou je summit Trump-Putin, potom je logické, aby sa také stretnutie realizovalo.
Jednou z možností je tiež letieť z Ruska ponad Kaspické more, preťať severnú časť Iránu, juh Turecka, ponad Stredozemné more sa vyhnúť akémukoľvek členskému štátu EÚ. To by znamenalo, že piloti by zamierili potom do Maďarska cez Čiernu Horu a Srbsko. V tomto prípade by Putin letel asi viac ako 5-tisíc kilometrov. Odhadom by strávil na palube špeciálu približne osem hodín. (Cesta lietadlom z Washingtonu do Budapešti potrvá Trumpovi zhruba desať hodín.)
Jedna mierne upravená trasa v porovnaní s predchádzajúcou by ešte mohla viesť cez jednu členskú krajinu EÚ. Je ňou Grécko. Putin by letel od Kaspického mora cez Turecko, ponad Egejské more do Grécka a cezeň do Severného Macedónska, Srbska a potom do svojho cieľa v Maďarsku.Čítajte viac Myslím, že sme skončili, povedal Trump a vstal od stola. Bolo to zlé, komentoval svedok. Zelenskyj bol zdržanlivý