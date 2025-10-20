ONLINE: Hustá atmosféra v Bielom dome. Trump podľa Financial Times tlačil na Zelenského, aby vyhovel Putinovi

6:10 Americký prezident Donald Trump pri piatkovom stretnutí v Bielom dome opakovane naliehal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prijal ruské podmienky prímeria. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s obsahom rokovania to napísal server denníka Financial Times (FT). Trump ukrajinskému lídrovi oznámil, že ak Kyjev nepristúpi na Putinove podmienky, šéf Kremľa Ukrajinu zničí.
Schôdzka sa podľa svedkov niekoľkokrát zmenila na hádku, pri ktorej Trump „neustále nadával“ a odmietol sa zaoberať mapami frontovej línie, ktoré mu ukrajinská delegácia predložila. Vo vyjadrení po rokovaní pritom podľa agentúry AP uviedol, že obe strany by mali pristúpiť na zastavenie bojov pozdĺž frontovej línie.
Trump však podľa viacerých európskych predstaviteľov prítomných na rokovaní doslova opakoval Putinove argumenty. Zaznieť malo aj tvrdenie, že na Ukrajine prebieha „špeciálna operácia, ani nie vojna“. Trump tiež údajne povedal, že má mapy po krk a ruská ekonomika si vedie skvele. Ešte nedávno pritom verejne vyhlásil, že ruská ekonomika je na pokraji zrútenia.
Podľa FT Trump naliehal, aby Ukrajina odovzdala Rusku celú Doneckú a Luhanskú oblasť, a tak prijala Putinovu poslednú ponuku, podľa ktorej by sa Moskva na oplátku stiahla z niektorých miest v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
„Dať (Doneckú a Luhanskú oblasť) Rusku bez boja je pre ukrajinskú spoločnosť neprijateľné a Putin to vie,“ uviedol predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko. Podľa neho Putin návrhy používa na rozklad Ukrajiny zvnútra.
Ukrajinská delegácia podľa európskych diplomatov odchádzala roztrpčená. Jedna z európskych krajín podľa FT vyhodnotila stretnutie ako signál, že Trump je ochotný pristúpiť na Putinove maximálne požiadavky.
Trump po rokovaní uviedol v rozhovore televízii Fox News, že je presvedčený, že dokáže vojnu ukončiť. „Putin si niečo vezme – získal určité územie,“ dodal.
Počas napätého rozhovoru americký prezident Zelenskému oznámil, že požadované strely dlhého doletu Tomahawk Ukrajine neposkytne, aspoň zatiaľ, napísal web Axios s odvolaním sa na dva zdroje.
Strely by Ukrajine umožnili zasiahnuť ciele hlboko v ruskom vnútrozemí vrátane Moskvy a Rusko ich možnú prítomnosť v ukrajinskom arzenáli označilo za eskaláciu zo strany USA.
Ukrajina rovnako ako väčšina európskych krajín vyzýva Rusko, aby stiahlo vojská, ktoré ovládajú asi pätinu ukrajinského územia. To Moskva odmieta a požaduje, aby sa pred uzavretím prípadnej mierovej dohody vyriešili „základné príčiny“ vojny. Za tie Moskva označuje napríklad možnosť Kyjeva vstúpiť do NATO.
Plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu začalo Rusko na Putinov rozkaz 24. februára 2022. Začal sa tým najväčší vojenský konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Putin vtedy okrem iného povedal, že Rusko sa bude usilovať o „demilitarizáciu a denacifikáciu“ Ukrajiny.
Druhý z týchto cieľov sa zvyčajne chápe ako požiadavka na zmenu režimu. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti však v apríli 2022 uviedla, že „denacifikácia bude nevyhnutne tiež deukrajinizáciou“ a „Ukrajina jasne nemôže byť zachovaná ako názov plne denacifikovaného štátneho útvaru“.