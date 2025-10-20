Trump po krvavej noci v Gaze: Prímerie stále platí, pokazili to nejakí rebeli vo vnútri Hamasu

„Áno, je,“ odpovedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu na otázku, či prímerie naďalej platí. Naznačil tiež, že do údajného porušenia prímeria nemuselo byť zapojené vedenie Hamasu, ale „nejakí rebeli vnútri“ hnutia. „V každom prípade sa to riadne vyrieši. Bude to vyriešené prísne, ale riadne,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
Izrael v nedeľu večer oznámil, že obnovil uplatňovanie prímeria v Pásme Gazy po tom, ako zasiahol pozície Hamasu, ktorý obvinil z útoku na svojich vojakov. Išlo o najzávažnejšie násilnosti od začiatku prímeria 10. októbra. Civilná ochrana v Gaze podliehajúca Hamasu oznámila, že pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 45 ľudí.
Trump vyjadril nádej, že prímerie, ktoré pomohol vyrokovať, vydrží. „Chceme zaistiť, že s Hamasom bude všetko veľmi pokojné," povedal. „Ako viete, boli dosť nepokojní. Strieľali a my si myslíme, že do toho ich vedenie možno nebolo zapojené."
Krátko pred vyjadreniami Trumpa jeho viceprezident J. D. Vance novinárom povedal, že prímerie bude mať svoje „vzostupy a pády“. „Hamas bude strieľať na Izrael. Izrael bude musieť reagovať,“ vyhlásil s tým, že stále ide o najlepšiu šancu na trvalý mier po dvojročnej vojne.
Vance vyzval arabské krajiny Perzského zálivu, aby vytvorili „bezpečnostnú infraštruktúru" zameranú na to, aby sa potvrdilo odzbrojenie Hamasu. Viceprezident dodal, že Izrael v najbližších dňoch navštívi on alebo iný člen Trumpovej vlády, aby monitoroval situáciu.