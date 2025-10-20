„Kapitalizmus pre všetkých“. Dlhé roky socialistických vlád v Bolívii sa končia. Voľby vyhral Rodrigo Paz

Kresťanskodemokratický Paz získal 54,5 percenta hlasov a jeho súper, pravicový bývalý dočasný prezident Jorge „Tuto“ Quiroga skončil so ziskom 45,4 percenta, oznámila volebná komisia po sčítaní 97 percent hlasov. Pre takmer osem miliónov voličov v Bolívii je hlasovanie vo voľbách povinné.
Paz (58), označovaný aj za stredopravicového politika, počas kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“, zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami.
Bolívia zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za desaťročia a inflácia presahuje 20 percent. V prvom kole prezidentských volieb v auguste sa tak obyvatelia odvrátili od politickej strany Hnutie k socializmu (MAS) bývalého prezidenta Eva Moralesa.Čítajte viac Bolívijský exprezident Morales čelí vyšetrovaniu pre „terorizmus“
Nedeľňajšie voľby uzavreli ekonomický experiment, pri ktorom po prvotnej prosperite financovanej Moralesovým znárodnením zásob zemného plynu nasledoval úpadok. Po sebe idúce vlády do petrochemického sektora, kedysi piliera hospodárstva, neinvestovali, produkcia klesla a krajina takmer minula dolárové rezervy na udržanie univerzálnej dotácie na pohonné hmoty. Tie si tiež nemôže dovoliť dovážať a bežným javom sú tak dlhé rady pred čerpacími stanicami.
Paz nebude mať v Kongrese stranícku väčšinu, bude preto pri prijímaní zákonov potrebovať kompromisy. Mimo parlamentu bude čeliť aj silnej opozícii Moralesa, ktorý je naďalej populárny, podľa ústavy sa však nemohol uchádzať znovuzvolenie.
Súčasný prezident Luis Arce z Moralesovej strany MAS skončí vo funkcii 8. novembra po jednom päťročnom funkčnom období, po ktorom už znova nekandidoval.