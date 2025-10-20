Britská armáda má zelenú. Vojaci môžu likvidovať drony nad ich základňami

Krok je reakciou na rastúce ohrozenie bezpilotnými lietadlami kontrolovanými nepriateľskými štátmi, najmä Ruskom, uviedol denník.
Britská vláda sa chystá zverejniť novú stratégiu dva týždne po tom, ako nemecká vláda schválila novelu zákona, ktorá umožní spolkovej polícii zasiahnuť proti nebezpečným bezpilotným lietadlám a v krajnom prípade ich zostreliť, a to predovšetkým v okolí letísk, železníc či lodí. Podrobnosti britského plánu by mal Healey predstaviť počas dňa.
Európske vlády reagujú na incidenty s dronmi z posledných týždňov, ktoré hlásili viaceré európske krajiny vrátane Dánska, Nórska či Belgicka. Rovnako v Nemecku sa objavili neznáme drony nad zariadeniami kritickej infraštruktúry, pred tromi týždňami muselo medzinárodné letisko pri Mníchove dvakrát prerušiť kvôli dronom prevádzku. Postihlo to tisíce cestujúcich.Čítajte viac Koniec žartov v Pobaltí. Litovčania nabíjajú zbrane: nebo nad krajinou už nie je pre drony bezpečné Čítajte viac Merz: V Nemecku sa vytvára akčný plán proti hybridnej vojne Ruskej federácie