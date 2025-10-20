Pravda Správy Svet Britská armáda má zelenú. Vojaci môžu likvidovať drony nad ich základňami

Britská armáda má zelenú. Vojaci môžu likvidovať drony nad ich základňami

Britská armáda dostane povolenie zostreliť drony ohrozujúce vojenské základne. Napísal to web denníka The Telegraph. Podľa jeho zdrojov v pondelok o nových právomociach vojska prehovorí minister obrany John Healey.

20.10.2025 07:27
debata
Test novej britskej laserovej britskej zbrane DragonFire (Dračí oheň)
Video
Britské ministerstvo obrany predstavilo prvú streľbu novej zbrane proti vzdušnému cieľu. Zdroj: Britské ministerstvo obrany

Krok je reakciou na rastúce ohrozenie bezpilotnými lietadlami kontrolovanými nepriateľskými štátmi, najmä Ruskom, uviedol denník.

Britská vláda sa chystá zverejniť novú stratégiu dva týždne po tom, ako nemecká vláda schválila novelu zákona, ktorá umožní spolkovej polícii zasiahnuť proti nebezpečným bezpilotným lietadlám a v krajnom prípade ich zostreliť, a to predovšetkým v okolí letísk, železníc či lodí. Podrobnosti britského plánu by mal Healey predstaviť počas dňa.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Európske vlády reagujú na incidenty s dronmi z posledných týždňov, ktoré hlásili viaceré európske krajiny vrátane Dánska, Nórska či Belgicka. Rovnako v Nemecku sa objavili neznáme drony nad zariadeniami kritickej infraštruktúry, pred tromi týždňami muselo medzinárodné letisko pri Mníchove dvakrát prerušiť kvôli dronom prevádzku. Postihlo to tisíce cestujúcich.

Litva - cvičenie NATO Čítajte viac Koniec žartov v Pobaltí. Litovčania nabíjajú zbrane: nebo nad krajinou už nie je pre drony bezpečné Friedrich Merz, nemecký kancelár Čítajte viac Merz: V Nemecku sa vytvára akčný plán proti hybridnej vojne Ruskej federácie
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Veľká Británia #Rusko #systém protivzdušnej ochrany #PVO #ruské drony nad Poľskom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"