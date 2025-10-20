Pravda Správy Svet Pasca menom Donbas: ISW vysvetľuje, prečo Putin tak túži po tejto oblasti

Ruský vodca Vladimir Putin počas telefonického rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom požadoval podľa viacerých zdrojov, aby Ukrajina odstúpila celú Doneckú oblasť ako podmienku ukončenia vojny.

20.10.2025 08:08
Analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) varujú, že „takáto ústupčivosť vytvorí podmienky pre to, aby Rusko obnovilo svoju agresiu proti Ukrajine z výhodnejších pozícií vo vhodnom čase.“

ISW neustále hodnotí, že odstúpenie zvyšku Doneckej oblasti je neúmerne výhodné pre Rusko. Donecká oblasť má totiž strategicky dôležitý význam pre obranu a obranno-priemyselnú základňu Ukrajiny.

Analytici vysvetľujú, že v súčasnosti „ruské vojská nemajú dostupné prostriedky na rýchle obkľúčenie alebo preniknutie do pásu pevností – hlavnej línie obrany Ukrajiny v tomto regióne.“ Podľa ich hodnotenia by obsadenie tohto pásu obrany „pravdepodobne trvalo niekoľko rokov pri ich súčasnom tempe postupu.“

ISW vymenúva strategické výhody, ktoré by Moskva získala pri ústupku Doneckej oblasti.

Vyhnutie sa boju: Odstúpenie Doneckej oblasti by umožnilo ruským vojskám vyhnúť sa zdĺhavému a krvavému boju.

Nové útočné pozície: Rusko by mohlo pokračovať v bojových operáciách v hlbokých tylových oblastiach Ukrajiny z nových pozícií.

Ohrozenie neopevnených oblastí: Ústup by tiež poskytol Rusom výhodné pozície pre zasahovanie východných oblastí Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti alebo juhu Charkovskej oblasti, ktoré sú omnoho menej opevnené, než pás pevností.

Analytici ISW uzatvárajú, že „v Rusku sa objaví možnosť výberu medzi niekoľkými vzájomne sa dopĺňajúcimi útočnými operáciami v prípade ústupku Ukrajiny Doneckej oblasti Rusku, obzvlášť ak neexistujú garancie, že Rusko neobnoví útočné operácie na Ukrajine.“

Denník Financial Times skôr písal, že počas stretnutia v Bielom dome Donald Trump vyzval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, aby prijal podmienky Ruska týkajúce sa ukončenia vojny, pričom varoval, že ruský vodca Vladimir Putin, ako sám povedal, „zničí“ Ukrajinu, ak nebude súhlasiť.

Neskôr však Trump v komentári pre novinárov vyhlásil, že nikdy s Volodymyrom Zelenským nehovoril o odovzdaní Donbasu Rusku a že si myslí, že Donbas by mal zostať rozdelený „tak, ako je teraz“.

